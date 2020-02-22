سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 11:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أردوغان يعترف بسقوط قتلى من الجيش التركى فى مواجهات مع القوات الليبية

السبت، 22 فبراير 2020 10:27 م
أردوغان يعترف بسقوط قتلى من الجيش التركى فى مواجهات مع القوات الليبية رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
أنقرة /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، اليوم السبت ، بسقوط قتلى من الجيش التركى فى العمليات العسكرية التى تنفذها بلاده لدعم ميليشيات طرابلس فى مواجهة الجيش الوطنى الليبي.

وقال أردوغان - فى تصريحات هى الأولى من نوعها ، حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - "ذهبنا إلى ليبيا بمقاتلين من الجيش الوطنى السورى ، وما زلنا مستمرين فى قتالنا ، كما سقط عدد من القتلى بصفوف الجنود الأتراك ، وجيشنا موجود فى كل مكان".

وكانت مصادر ليبية قد أكدت ، فى وقت سابق ، مقتل ضابطين تركيين يحمل أحدهما رتبة رفيعة ، كما قتل مترجم سورى ، فى قصف على ميناء طرابلس البحري.

 


أردوغان

الجيش التركى

مواجهات مع القوات الليبية

ليبيا

أخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

معارض تركى يكشف لـ"اليوم السابع": أردوغان نشر قوات عسكرية على طريق حلب- اللاذقية .. تورجوت أوغلو: الديكتاتور العثمانى يسترضى واشنطن لتأييد احتلاله.. وهناك احتمالية لاصطدام وشيك مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

السبت، 22 فبراير 2020 06:00 م

نظام أردوغان يلجأ للشائعات لتبرير فشله العسكرى.. النظام التركى يبث أكاذيب عن خسائر بالجيش السورى لرفع معنويات مليشياته..الجيش الليبى: أردوغان يضلل شعبه بالزيف.. وفرنسا توجه صفعة جديدة لحكومة الديكتاتور العثمانى

السبت، 22 فبراير 2020 05:00 م

بجاحة تركية.. أردوغان: "إذا لم نتدخل فى سوريا وليبيا فالثمن سيكون باهظا"

السبت، 22 فبراير 2020 03:49 م

عائض القرنى يواصل انقلابه على الإخوان.. الداعية السعودى يشن هجوما على "أردوغان".. ويؤكد: باع المسلمين وفتح تركيا للخونة ودعم قنواتهم بالأموال.. والخلافة العثمانية المزعومة كانت احتلالا للعالم الإسلامى.. فيديو

السبت، 22 فبراير 2020 01:00 م

تسجيل صوتى يفضح طلب شقيق أردوغان توظيف أحد أقاربه

السبت، 22 فبراير 2020 11:58 ص

داعية سعودى يتبرأ من أردوغان: باع قضايا المسلمين وفتح بلاده لخونة الأوطان

السبت، 22 فبراير 2020 08:59 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: يوجد 10 ملايين حساب وهمى على "فيس بوك"

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

الصحة: 360 مليون نسمة عدد سكان مصر فى عام 2100.. فيديو

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة