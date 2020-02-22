أردوغان يعترف بسقوط قتلى من الجيش التركى فى مواجهات مع القوات الليبية

أنقرة /أ ش أ/

اعترف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، اليوم السبت ، بسقوط قتلى من الجيش التركى فى العمليات العسكرية التى تنفذها بلاده لدعم ميليشيات طرابلس فى مواجهة الجيش الوطنى الليبي.

وقال أردوغان - فى تصريحات هى الأولى من نوعها ، حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - "ذهبنا إلى ليبيا بمقاتلين من الجيش الوطنى السورى ، وما زلنا مستمرين فى قتالنا ، كما سقط عدد من القتلى بصفوف الجنود الأتراك ، وجيشنا موجود فى كل مكان".

وكانت مصادر ليبية قد أكدت ، فى وقت سابق ، مقتل ضابطين تركيين يحمل أحدهما رتبة رفيعة ، كما قتل مترجم سورى ، فى قصف على ميناء طرابلس البحري.