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411 إصابة جديدة بكورونا فى إقليم هوبى بالصين والوفيات 2144

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:24 ص
411 إصابة جديدة بكورونا فى إقليم هوبى بالصين والوفيات 2144 كورونا
رويترز

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قالت لجنة الصحة فى إقليم هوبى بوسط الصين اليوم الجمعة إن الإقليم سجل 411 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس ارتفاعا من 349 حالة فى اليوم السابق. وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى هوبى إلى 62 ألفا و 442 حالة.

ووصل عدد الوفيات فى الإقليم بسبب الفيروس إلى 2144 حتى نهاية أمس الخميس بزيادة 115 حالة عن اليوم السابق.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين "أمر مبشر"، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية " - "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه، لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى باقى أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين، مضيفا أنه قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة.

وكانت الصين - التى بدأ تفشى الفيروس بها فى ديسمبر - أعلنت انخفاضا حادا فى الحالات الجديدة، لكن هذه البيانات لأسباب ترجع فى جانب منها إلى تغيير فى معايير تشخيص المرض فى إقليم هوبي، مركز تفشى الفيروس.

 
 

 


الصين

فيروس كورونا

إقليم هوبى الصينى

كورونا

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