يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.. ضبط مدير بـ"جوجل" متهما بقتل زوجته فى هاواى

كتب محمد تهامى زكى

ألقت شرطة جزيرة هاواى، القبض على مدير فى شركة جوجل بتهمة القتل العمد، بعد العثور على جثة زوجته مقتولة، حيث اتهمت الشرطة سونام ساكسينا، الذى يعمل مديرا فى جوجل بتهمة القتل من الدرجة الثانية، إثر العثور على جثة زوجته فى خليج أنايهومالو جنوب كوهالا.



الزوجة القتيلة

ووفقا لموقع صحيفة west Hawaii Today” - ويست هاواى اليوم”: كان الزوجان القادمان من ولاية واشنطن الأمريكية، والمتزوجان منذ 17 عاما، مع ابنتيهما الصغيرتين الأولى 13 عاما والثانية 8 سنوات، فى إجازة عائلية سنوية إلى هاواى، حيث اختفت الزوجة سمريتى ساكسينا فى حوالى الساعة 10 مساءً يوم الثلاثاء الماضى.



الزوج التى تحوم حوله الشكوك

وأشارت الصحيفة، إلى أن الزوج سونام، 43 عاما، قال إنه ترك زوجته، 41 عاما، على شاطئ منعزل جنوب خليج أنايهومالو، وتركها وذهب إلى غرفتهما فى منتجع ويكولوا بيتش ماريوت، التى تبعد عن الشاطئ نحو 20 دقيقة سيرا على الأقدام، لإحضار جهاز الاستنشاق الخاص بها حيث إنها مصابة بالربو، وأصيب بنوبة ربو على الشاطئ وكانت تشعر بالضعف.



مقر إقامتهم فى الجزيرة

وأضاف الزوج، فى تصريحاته للصحيفة، عندما عاد إلى الشاطئ لم تكن موجودة واختفت، ولم يجد سوى حقيبتها وهاتفها المحمول.

وكان الموظف بجوجل، استنجد بالشرطة، للبحث عن زوجته مدعيا أنه لم يجدها بالبيت، وأخبر الرجل الشرطة بأنه لم يجد زوجته لدى عودته لغرفة الفندق حيث كانا يقيمان خلال عطلتهما، وأضاف أنه أسرع إلى الفندق للتحقق إذا كانت عادت إلى الغرفة قبل الاتصال بالرقم 911.



الزوج المتهم بقتل زوجته

وأعلنت شرطة هاواى حالة تأهب قصوى خاصة بالأشخاص المفقودين حوالى الساعة 1:30 من صباح اليوم التالى، واكتشفت جثتها بعد ست ساعات فقط، ثم اعتقلت الرجل بعدما حامت شكوك حول قيامه بقتلها والإعلان عن اختفائها لتبديد الشكوك.



الشاطئ الذى اختفت منه الزوجة قبل العثور على جثتها

كما أن الزوج استخدم تويتر، للبحث عن زوجته ومناشدة سكان الجزيرة لمساعدته فى إيجاد زوجته، حيث كتب عبر حسابه: " زوجتى فقدت منذ الليلة الماضية"، مضيفا: "هل يمكن أن تروجوا لهذه التغريدة حتى أتمكن من إخبار بناتى بمكان وجود أمهم".