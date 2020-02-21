سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.. ضبط مدير بـ"جوجل" متهما بقتل زوجته فى هاواى

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:05 م
يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.. ضبط مدير بـ"جوجل" متهما بقتل زوجته فى هاواى الزوجة القتيلة والزوج
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت شرطة جزيرة هاواى، القبض على مدير فى شركة جوجل بتهمة القتل العمد، بعد العثور على جثة زوجته مقتولة، حيث اتهمت الشرطة سونام ساكسينا، الذى يعمل مديرا فى جوجل بتهمة القتل من الدرجة الثانية، إثر العثور على جثة زوجته فى خليج أنايهومالو جنوب كوهالا.

الزوجة القتيلة
الزوجة القتيلة

ووفقا لموقع صحيفة west Hawaii Today” - ويست هاواى اليوم: كان الزوجان القادمان من ولاية واشنطن الأمريكية، والمتزوجان منذ 17 عاما، مع ابنتيهما الصغيرتين الأولى 13 عاما والثانية 8 سنوات، فى إجازة عائلية سنوية إلى هاواى، حيث اختفت الزوجة سمريتى ساكسينا فى حوالى الساعة 10 مساءً يوم الثلاثاء الماضى.

الزوج التى تحوم حوله الشكوك
الزوج التى تحوم حوله الشكوك

وأشارت الصحيفة، إلى أن الزوج سونام، 43 عاما، قال إنه ترك زوجته، 41 عاما، على شاطئ منعزل جنوب خليج أنايهومالو، وتركها وذهب إلى غرفتهما فى منتجع ويكولوا بيتش ماريوت، التى تبعد عن الشاطئ نحو 20 دقيقة سيرا على الأقدام، لإحضار جهاز الاستنشاق الخاص بها حيث إنها مصابة بالربو، وأصيب بنوبة ربو على الشاطئ وكانت تشعر بالضعف.

مقر إقامتهم فى الجزيرة
مقر إقامتهم فى الجزيرة

وأضاف الزوج، فى تصريحاته للصحيفة، عندما عاد إلى الشاطئ لم تكن موجودة واختفت، ولم يجد سوى حقيبتها وهاتفها المحمول.

وكان الموظف بجوجل، استنجد بالشرطة، للبحث عن زوجته مدعيا أنه لم يجدها بالبيت، وأخبر الرجل الشرطة بأنه لم يجد زوجته لدى عودته لغرفة الفندق حيث كانا يقيمان خلال عطلتهما، وأضاف أنه أسرع إلى الفندق للتحقق إذا كانت عادت إلى الغرفة قبل الاتصال بالرقم 911.

CxqPYeQz_400x400
الزوج المتهم بقتل زوجته

وأعلنت شرطة هاواى حالة تأهب قصوى خاصة بالأشخاص المفقودين حوالى الساعة 1:30 من صباح اليوم التالى، واكتشفت جثتها بعد ست ساعات فقط، ثم اعتقلت الرجل بعدما حامت شكوك حول قيامه بقتلها والإعلان عن اختفائها لتبديد الشكوك.

الشاطئ الذى اختفت منه الزوجة قبل العثور على جثتها
الشاطئ الذى اختفت منه الزوجة قبل العثور على جثتها

كما أن الزوج استخدم تويتر، للبحث عن زوجته ومناشدة سكان الجزيرة لمساعدته فى إيجاد زوجته، حيث كتب عبر حسابه: " زوجتى فقدت منذ الليلة الماضية"، مضيفا: "هل يمكن أن تروجوا لهذه التغريدة حتى أتمكن من إخبار بناتى بمكان وجود أمهم".

تغريدة الزوج يطلب البحث عن زوجته
تغريدة الزوج يطلب البحث عن زوجته

 

 

 

 


هاواى

جوجل

جزيرة هاواى

شرطة هاواى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة