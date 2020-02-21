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وكيل أوقاف الأقصر وقيادات المديرية يفتتحون 3 مساجد جديدة بإسنا والطود

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:59 م
وكيل أوقاف الأقصر وقيادات المديرية يفتتحون 3 مساجد جديدة بإسنا والطود وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد إبراهيم بن أدهم بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا، وقد حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف إسنا، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمركز ومدينة إسنا، وذلك بعد الإنتهاء من بناءه وتشييده، كما تم إفتتاح مسجد نور الإسلام بقرية الطراخين بمركز ومدينة الطود شرق المحافظة، حيث أناب وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، لحضور حفل الافتتاح للمسجد كل من الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة وإدارة أوقاف الطود، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمركز ومدينة الطود، وذلك بعد الانتهاء من بنائه، وتم أيضاً افتتاح مسجد الصحابي بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بعد الانتهاء من تشييده مؤخراً.

وفي افتتاح مسجد إبراهيم بن أدهم بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا، ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، حيث كانت بعنوان "السنة النبوية الشريفة ومكانتها فى التشريع الإسلامي"، وقد عرض فيها منزلة السنة في الإسلام وأنها هى المصدر الثانى للتشريع، وكيف أن الإسلام قد اهتم بها وبين منزلتها وأن الإنسان منا يجب عليه أن يتدبر المعاني العظيمة التي جاءت بها حيث أنها تمثل الجانب السلوكى للتشريعات الإسلامية، قائلاً: "الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة يجد بأنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الأقصر وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة".

وكيل أوقاف الأقصر وقيادات المديرية يفتتحون 3 مساجد جديدة (3)
 
 
وكيل أوقاف الأقصر وقيادات المديرية يفتتحون 3 مساجد جديدة (2)
 

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