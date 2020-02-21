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وكالة رقابية عالمية تضع إيران على قائمة تمويل الإرهاب

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:40 م
وكالة رقابية عالمية تضع إيران على قائمة تمويل الإرهاب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
باريس /أ ش أ/

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أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة فى مكافحة غسيل الأموال إيران، اليوم الجمعة، على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران فى الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

جاء قرار مجموعة العمل المالى الدولية (FATF) ومقرها باريس - وفقا لقناة العربية الإخبارية - بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التى وجهتها مجموعة العمل المالى لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

مع ذلك تركت الوكالة فيما يبدو الباب مفتوحاً أمام إيران، قائلة إن "الدول ينبغى أيضًا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أى دعوة من مجموعة العمل المالى لفعل ذلك".

واتخذ القرار عقب انتهاء المهلة الأخيرة لإيران خلال اجتماع حضره أكثر من 800 مندوب من 205 دول وممثلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى الاجتماع.

فيما تضغط حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، باتجاه المصادقة على كافة قوانين FATF من خلال تعاون البرلمان بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالى على إيران.

 


وكالة رقابية عالمية

إيران

أخبار ايران

تمويل الإرهاب

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