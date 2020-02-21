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وفاة 4 إيرانيين بفيروس كورونا وارتفاع المصابين إلى 18 حالة

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:24 م
وفاة 4 إيرانيين بفيروس كورونا وارتفاع المصابين إلى 18 حالة مساعد وزير الصحة الإيرانى
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن على رضا وهاب زادة مساعد وزير الصحة الإيرانى اليوم الجمعة، عن وفاة 4 مواطنين متأثرين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس فى أنحاء البلاد إلى 18 مصابًا.

وقال وهاب عبر حسابه على تويتر: "حتى الآن تم إحصاء 18 إصابة بفيروس كورونا فى أنحاء إيران، 4 فى العاصمة طهران، 12 فى قم، 2 فى رشت، 4 منهم توفوا".

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وكانت وزارة الصحة الإيرانية، ذكرت إنه من المحتمل أن فيروس كورونا انتشر فى إيران عبر عمال صينيين فى مدينة قم عادوا مؤخرا من بلادهم.

وكان سعيد نمكى، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانى، صرح فى وقت سابق، أن الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى إيران هى 5 إصابات فقط.

وقال نمكى، أمس الخميس، إن الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى إيران هى 5 فقط، وتشمل شخصين توفيا واثنين آخرين راقدين فى المستشفى فى مدينة قم حاليا، وشخص آخر وهو طبيب ذهب من مدينة آراك إلى قم".

زادة
زادة

وأشارت وكالة "فارس"، اليوم الجمعة، أن وزير الصحة الإيراني، أكد أن هناك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا، هم الآن راقدون فى المستشفى، وستتضح النتائج ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المختبرية اللازمة.

وفى نفس السياق، أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة إصابة 48 شخصا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لترتفع حصيلة الإصابات إلى 204 حالات، وذكر مركز تدابير الحجر الصحى الكورى الجنوبى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) - أنه تم اكتشاف 48 حالة جديدة للإصابة بالفيروس اليوم وبذلك تم تأكيد 100 حالة للإصابة بالفيروس فى يومٍ واحد بمن فيهم 52 حالة فى صباح اليوم، بالإضافة للـ48 حالة الجديدة.

وأضاف المركز أن 46 حالة جديدة من بين الـ48 حالة الإضافية التى تم تأكيدها اليوم كانوا قد اختلطوا بمصابين داخل كنيسة "شينتشونجي" فى مدينة دايجو أما الحالتان المتبقيتان فقد تم اكتشافهما فى كل من سول وإقليم كيونج-كي.

أوضح عمدة مدينة سول بارك وون-سون، اليوم الجمعة، أنه قرر منع إقامة مظاهرات فى ميدان كوانجهوا مون وسط العاصمة الكورية الجنوبية سول لفترة من الوقت لاحتمالية انتشار فيروس كورونا الجديد"كوفيد-19".

وقال بارك خلال مؤتمر صحفى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إننا "سنمنع استخدام ميادين سول وتشيونجكيه وكوانجهوامون والتى تشهد العديد من تجمعات الناس وسط العاصمة لحماية المسنين الضعفاء من الأمراض الوبائية".

 

 


كورونا

ايران

فيروس كورونا

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طهران

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