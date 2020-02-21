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وسائل إعلام سعودية: مجهول أطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنورة

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:09 م
وسائل إعلام سعودية: مجهول أطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنورة الشرطة السعودية
كتب: أحمد جمعة

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تمكنت السلطات الأمنية السعودية، الجمعة، من إلقاء القبض على شخص مسلح قام بإطلاق النار على دورية أمنية في حى الدويمة بالمدينة المنورة، ما نتج عن إصابة اثنين من أفراد الدورية، وتم نقل أحدهما إلى مستشفى الحرس الوطنى.

قالت مصادر لصحيفة سبق السعودية، إن مجهول أطلق النار على رجال أمن بالمدينة المنورة، حيث طوقت الجهات الأمنية موقع الحادث، موضحة أن الحادث وقع قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنورة.

يذكر أن السعودية قد عبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

أكدت الخارجية السعودية رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معلنة وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

 


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