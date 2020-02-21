وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد العلي القدير بالقابوطى.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد، ظهر اليوم، بحضور اللواء مصطفي كامل، محافظ بورسعيد، الأسبق واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية، وسكان منطقة القابوطي.

وعقب الافتتاح أدى وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم، صلاة الجمعة مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد، وشارك أهالي المنطقة صلاة الجمعة وسط لفيف من الأجهزة الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خطبة الجمعة، والتي أتت بعنوان "السُنة النبوية الشريفة ومكانتها في التشريع"، طبقا للخطبة الموحدة التي عممتها الوزارة.

ويقع المسجد على مساحة 900 متر مربع، ويسع لـ1000 مصلي، ويضم مصلى للسيدات، وجاري العمل في إنشاء دار مناسبات ملحقة به.

ويعد مسجد العلي القدير أحدي نماذج المشاركة المجتمعية الذي إقامة أحدى الشركات بالمنطقة الصناعية ببورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قد استقبل ظهر اليوم بديوان عام المحافظة الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، واللواء مصطفى كامل، واللواء أحمد عبد الله، محافظا بورسعيد الأسبقين في زيارتهم للمحافظة لافتتاح مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد.

وقال الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح مسجد العلى القدير بمحافظة بورسعيد يأتى فى إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، مشيرًا إلى أن عمارة المساجد تشهد نقلة نوعية فى مصر فى عهد الرئيس السيسى، سواء تلك التى تقوم وزارة الأوقاف بإحلالها وتجديدها أو إنشائها، أو تلك التى تنشأ بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة وتشجيعها للجهود الذاتية.