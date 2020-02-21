سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 06:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد" العلى القدير " بالقابوطى

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:00 ص
وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد" العلى القدير " بالقابوطى وزير الاوقاف ومحافظ بورسعيد
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، واللواء عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة .
 
صرح الدكتور سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سيتم اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد جديدة على مستوى محافظة الأقصر، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارات أوقاف أرمنت وإدارة أوقاف الطود وإدارة أوقاف إسنا، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من بنائها مؤخراً.
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك المساجد الجديدة التى سيتم افتتاحها وهي: "مسجد الصحابي بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت - مسجد نور الإسلام بقرية الطراخين بمركز ومدينة الطود - مسجد إبراهيم بن أدهم بقرية الشغب بمركز ومدينة إسنا"، قائلاً: "الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة يجد بأنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الأقصر ورواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة".
 
وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم ، أنه ضمن سلسلة دعم النشاط الدينى والدعوى المكثف بمديرية أوقاف الأقصر، تم تشكيل عدة لجان لمتابعة النشاط الدعوى والمرور على مساجد المدن المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لرواد المساجد، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، تقرر تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت ومركز ومدينة إسنا، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ  عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، يوم الجمعة الموافق 2020/2/20، والمرور على المساجد وما بها من أنشطة كل فى نطاق اختصاصه، والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.
 
 
 
 
 

وزاره الاوقاف

افتتاح مسجد

مسجد العلى القدير

بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القارئ الخاشع.. 4 سنوات على رحيل الشيخ أحمد محمد عامر.. تصدى لقرار وزير الأوقاف بمنع سفر القراء فوق سن 65 عاما.. منحه ملك ماليزيا وسام التقدير.. وابنه: "قبل وفاته صرخ وقال أنا من آل البيت"

الخميس، 20 فبراير 2020 06:00 م

غدا.. وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد العلي القدير عقب صلاة الجمعة

الخميس، 20 فبراير 2020 05:59 م

وزير الأوقاف: مصر استعادت بقوة ريادتها الدينية وأصبحت محط أنظار العالم

الخميس، 20 فبراير 2020 07:24 ص

وزير الأوقاف من الأمم المتحدة: دولة المواطنة الحديثة هى الحل فى قضايا التعايش السلمى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:02 م

مندوب جامعة الدول بالأمم المتحدة يدعو لتكرار لقاءات وزير الأوقاف بالمحافل الدولية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة