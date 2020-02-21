سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الصحة الأوكرانية تدخل الحجر الصحى تضامنا مع مصابى فيروس كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:47 م
وزيرة الصحة الأوكرانية تدخل الحجر الصحى تضامنا مع مصابى فيروس كورونا وزيرة الصحة الأوكرانية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنضمت وزيرة الصحة الأوكرانية زوريانا سكاليتسكا، إلى العديد من الأشخاص المحتجزين فى الحجر الصحى بعدما تم الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، فى خطوة أرادت بها إعلان تضامنها معهم وتوصيل رسالة إليهم بأنهم غير منبوذين، وإنما ما هم فيه هو إجراء لمصلحتهم فى المقام الأول، بالإضافة إلى محاولة امتصاص غضب المواطنين المعترضين على وجودهم فى البلاد.

Capturecccc

 

ووفقا لإذاعة مونت كارو الدولية، فإن وصولهم إلى أوكرانيا إلى حالة من الهلع وأعمال عنف فى البلدة التى يفترض أن تستضيفهم، وكان مئات من سكان نوفى سانجاري اشتبكوا، أمس الخميس مع قوات حفظ النظام احتجاجا على وصول 45 أوكرانيا و27 أجنبيا من أمريكا اللاتينية إلى مركز في هذه المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا.

 

وفى هذا السياق، كتبت وزيرة الصحة زوريانا سكاليتسكا على صفحتها على موقع فيس بوك مساء أمس الخميس، " لقد اتخذت قرار الانضمام إلى هؤلاء الناس الخاضعين للمراقبة". وأضافت "سأمضي الأيام الـ14 المقبلة معهم فى المبنى نفسه وفى الظروف نفسها".

 

وتابعت "آملة أن يهدىء وجودي من نفوس سكان نوفي سانجاي وبقية البلاد"، موضحة أنها صدمت "بالهلع والرفض والسلبية والاعتداءات" حيال الذين تم إجلاؤهم ويخضعون للحجر الصحى فى نوفى سانجارى. وشددت الوزيرة الأوكرانية على أن "هؤلاء هم مواطنونا، نعيش في البلد نفسه علينا الاهتمام بصحتنا".

 

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة، أنه لم يسمح لأى شخص تبدو عليه أعراض المرض بالصعود إلى الطائرة، مشيرا إلى أربعة ركاب هم ثلاثة أوكرانيين وكازاخستانية مصابين بحمى منعوا من أن يستقلوا الطائرة.

 

واستقل هؤلاء الطائرة في ووهان بؤرة وباء كورونا المستجد، وتوقفت الطائرة فى كييف لفترة قصيرة قبل أن تتوجه إلى خاركيف أكبر مدينة قريبة من نوفى سانجارى.

 

وفى مسعى لتهدئة التوتر، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن كل الإجراءات الوقائية اتخذت وسيكون الأشخاص الذين تم إجلاؤهم "معزولين تماما" عن السكان.

 

 


أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا

وزيرة الصحة الأوكرانية

اخبار العالم

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كبير مستشارى ترامب يستبعد وقوع خسائر فى الاقتصاد الأمريكي بسبب كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:50 م

أنور قرقاش: قرار الإمارات بإجلاء طلابها من ووهان بسبب كورونا إنسانى

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:46 م

البحرين تدعو جميع المواطنين لعدم السفر إلى إيران بسبب تفشى فيروس كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 م

الصحة العالمية: قلقون من انتشار فيروس كورونا في إيران وكوريا الجنوبية

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:20 م

مسؤولو البنوك المركزية يطرقون أبواب المتاجر والمصانع من أجل كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة