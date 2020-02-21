وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بليلة "تعامد الشمس" أمام معبد أبوسمبل..صور

وتتجه أنظار العالم مع شروق شمس غد السبت، إلى أقصى جنوب مصر، حيث معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك الفرعونى رمسيس الثانى، وهى الظاهرة الفلكية النادرة التى سجلها المصريون القدماء بأبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / وأكتوبر.

وكانت انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس يوم 16 فبراير وتستمر حتى غداً 22 فبراير، وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيرى كبير من أهالى المحافظة والتى افتتحت فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من التنفيذيين وقيادات محافظة أسوان.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً هائلاً من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس ، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلوا مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية مما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمان والاستقرار.

وكانت قد أكملت مدينة أبوسمبل السياحية الاستعدادات قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، حيث استقبلت مدينة أبوسمبل الأفواج السياحية التى توافدت عبر مطار أبوسمبل، ووزع المسئولين الهدايا التذكارية من التماثل الفرعونية.



الاحتفالات أمام المعبد



جانب من الاحتفالات



جانب من الحضور



فرق الفنون الدولية