سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بليلة "تعامد الشمس" أمام معبد أبوسمبل..صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:14 م
وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بليلة "تعامد الشمس" أمام معبد أبوسمبل..صور وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين
أبوسمبل – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، الجمعة، فاعليات الاحتفال بليلة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل، والتى أحياها 400 فنان وفنانة يمثلون 23 فرقة فنون دولية ومحلية، منها 13 فرقة أجنبية وعربية و11 فرقة مصرية، وذلك بساحة معبد أبوسمبل جنوب مصر.

وتتجه أنظار العالم مع شروق شمس غد السبت، إلى أقصى جنوب مصر، حيث معبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد الكبير للملك الفرعونى رمسيس الثانى، وهى الظاهرة الفلكية النادرة التى سجلها المصريون القدماء بأبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / وأكتوبر.

وكانت انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس يوم 16 فبراير وتستمر حتى غداً 22 فبراير، وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيرى كبير من أهالى المحافظة والتى افتتحت فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة  بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وعدد من التنفيذيين وقيادات محافظة أسوان.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً هائلاً من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس ، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلوا مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية مما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمان والاستقرار.

وكانت قد أكملت مدينة أبوسمبل السياحية الاستعدادات قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، حيث استقبلت مدينة أبوسمبل الأفواج السياحية التى توافدت عبر مطار أبوسمبل، ووزع المسئولين الهدايا التذكارية من التماثل الفرعونية.

 

الاحتفالات أمام المعبد
الاحتفالات أمام المعبد

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

فرق الفنون الدولية
فرق الفنون الدولية

 

وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين
وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين

 

 
 
 

 


تعامد الشمس

معبد ابوسمبل

فرق الفنون الدولية

وزيرة الثقافة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أنظار العالم تتجه إلى معبد أبو سمبل لمتابعة "تعامد الشمس".. آلاف السائحين يترقبون 20 دقيقة لتسلل الشمس لقدس الأقداس.. الآثار: بوابات إلكترونية لتنظيم دخول الزوار وسيارات جولف لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات..صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:00 م

غداً.. أنظار العالم تتجه إلى معبد أبو سمبل لمتابعة تعامد الشمس

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:14 ص

باقى يومين.. صيانة الكاميرات والإنارة وترميم معبد أبو سمبل قبل تعامد الشمس

الخميس، 20 فبراير 2020 01:14 م

استعدادات السياحة والآثار لاحتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس فى أبو سمبل

السبت، 15 فبراير 2020 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة