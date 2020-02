واثق فى نفسه.. طائرة كندية تفقد إطارها وقائدها يرفض العودة ويكمل رحلته.. فيديو

فى حادثة هى الثانية فى غضون أقل من شهرين، فقدت طائرة كندية أحد إطاراتها عقب إقلاعها بقليل، فيما قرر الطيار الاستمرار فى رحلته حتى الوصول إلى وجهتها النهائية، وكانت الطائرة "إيرباص إيه 319"، التابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية "إير كندا"، فى طريقها من مطار لاجوارديا فى نيويورك، إلى مطار "تورنتو بيرسون" الدولى، عندما لاحظ طاقمها أنها فقدت أحد إطاراتها أثناء الإقلاع من المطار الأمريكى.

ومع ذلك واصلت الطائرة، التى كانت تقل 120 راكبًا بالإضافة إلى طاقمها المكون من 5 أفراد، طريقها إلى مطار تورنتو، وهبطت بصورة آمنة فى وجهتها، وعادة ما يكون لطائرة "إيرباص"، 4 إطارات خلفية، إضافة إلى إطارين أصغر تحت مقدمة الطائرة.

Update VIDEO LOST WHEEL Air Canada #AC715 from New York arrived safely in Toronto after losing a wheel (likely on departure at LGA) on their right main landing gear. Aircraft stopped on runway 23. Tow enroute. No injuries. 120 passengers & 5 crew. pic.twitter.com/uZK8Z4hYnX