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واثق فى نفسه.. طائرة كندية تفقد إطارها وقائدها يرفض العودة ويكمل رحلته.. فيديو

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:50 م
واثق فى نفسه.. طائرة كندية تفقد إطارها وقائدها يرفض العودة ويكمل رحلته.. فيديو الطائرة الكندية هبطت بأمان رغم فقدان أحد إطاراتها
كتب محمد رضا

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فى حادثة هى الثانية فى غضون أقل من شهرين، فقدت طائرة كندية أحد إطاراتها عقب إقلاعها بقليل، فيما قرر الطيار الاستمرار فى رحلته حتى الوصول إلى وجهتها النهائية، وكانت الطائرة "إيرباص إيه 319"، التابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية "إير كندا"، فى طريقها من مطار لاجوارديا فى نيويورك، إلى مطار "تورنتو بيرسون" الدولى، عندما لاحظ طاقمها أنها فقدت أحد إطاراتها أثناء الإقلاع من المطار الأمريكى.

 

ومع ذلك واصلت الطائرة، التى كانت تقل 120 راكبًا بالإضافة إلى طاقمها المكون من 5 أفراد، طريقها إلى مطار تورنتو، وهبطت بصورة آمنة فى وجهتها، وعادة ما يكون لطائرة "إيرباص"، 4 إطارات خلفية، إضافة إلى إطارين أصغر تحت مقدمة الطائرة.

 

 

وتظهر لقطات فيديو الطائرة أثناء تحليقها ثم هبوطها، حيث يبدو واضحا أنها فقدت أحد الإطارين تحت معدات الهبوط أسفل الجناح الأيمن، كما نقلت "سكاى نيوز" الإخبارية عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وعلى الرغم من فقدان أحد الإطارات، فقد هبطت الطائرة فى مهبط تم تجهيزه لحالة الطوارئ، وانتشرت بالقرب منه سيارات الإطفاء والإسعاف، لكن لحسن الحظ، وبسبب مهارة القائد استقرت الطائرة بسلام ولم يتعرض أى شخص لأذى.

 

وهذه ليست المرة الأولى التى تفقد فيها طائرة تابعة لشركة خطوط جوية كندية إطارًا عند الإقلاع، ففى يناير الماضى، سقطت عجلة من طائرة "إير كندا إكسبريس"، التى تديرها شركة "جاز" للطيران، مما أجبرها على العودة إلى مطار "مونتريال ترودو".

الطائرة الكندية هبطت بأمان رغم فقدان أحد إطاراتها
الطائرة الكندية هبطت بأمان رغم فقدان أحد إطاراتها

 

وكانت طائرة الرحلة رقم 8684 التابعة لشركة "إير كندا إكسبرس" متجهة إلى باجوتفيل، على بعد حوالى 370 كيلومترا إلى الشمال من مونتريال، فى 6 يناير عندما وقع الحادث، ورغم من فقدانها الإطار، مع ظهور شرارات ولسان صغير من اللهب، فإنه لم يصب أى من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددًا.

 

والتقط أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة فيديو للإطار أثناء انفصاله عن جهاز الهبوط الرئيسى للطائرة، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعى، وأرفق الراكب الفيديو الذى رفعة على حسابه فى "تويتر" بتعليق ساخر، قال فيه: "أنا حاليًا على متن طائرة فقدت للتو أحد إطاراتها. انطلاقة جيدة لعام 2020".

 


طائرة كندية

الخطوط الجوية الكندية

طائرة تفقد اطارها

مطار تورنتو بيرسون الدولى

مونتريال

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