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هجان سيناوى: سباق شرم الشيخ يٌنظم على أعلى المستويات

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:51 م
هجان سيناوى: سباق شرم الشيخ يٌنظم على أعلى المستويات سلامه عيد سالم السواركة من الهجانة أبناء سيناء
شرم الشيخ - محمد حسين

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قال سلامه عيد سالم السواركة من الهجانة أبناء سيناء المشاركين فى سباق شرم الشيخ للهجن فى دورته الرابعة ، أن السباق ينظم على أعلى المستويات .

وأشار" السواركة" لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من الجيل الأول للمشاركين فى سباقات الهجن وتنقل فى ميادينها منذ عام 1989 مع هجن من أعمار مختلفة، ويبقى بحسب قوله لمهرجانات سباقات شرم الشيخ تميزها وتفردها أنها الأفضل من حيث دقة التنظيم والتطور للجديد فى كل سباق.

وأضاف أن كل هجان مشارك يرافقه آخرين من مدربين وعمال وسائقين، وجميعهم تعتبر الهجن والسباقات مصدر رزق لهم لهذا يعتبرون الإبل دائما مصدر خير ورزق ففى الوقت الذى تراجعت استخداماتها فى الحياة اليومية ظهرت سباقات الهجن لتعيد لها المجد.

وأعتبر الهجان السيناوى أن دعم دولة الإمارات للسباقات بشرم الشيخ كان وراء كثير من مقومات نجاح هذا الحفاظ على أن تبقى . 

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومن المقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.


 

 


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الهحن

سباقات الهجن

اتحاد الهجن

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