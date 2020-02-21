نيابة القناطر الخيرية تصرح بدفن جثة طفلة توفت نتيجة إهمال والدتها

القليوبية نيفين طه

صرح المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية بدفن الطفلة "نهي .ا" البالغة من العمر 3 سنوات ،وذلك بعد أن أعلنت إدارة مستشفي بنها الجامعي وفاتها بعد مكوثها بالمستشفي لمدة 12 يوما حيث كانت تعاني بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وتهتك بالرئة، وقد أمرت النيابة العامة باخلاء سبيل والدتها بعد اتهامها بتهمه القتل بأهمال.

وكان قد تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ابراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطفلة "نهي. أ.م" مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف في المخ وتهتك في الرئة.

وتحرر محضر إثبات حالة اتهم فيه والد الطفلة زوجته والدتها بالإهمال حيث أنها تسبب فى وقوعها من أعلي السرير الكائن بالشقة التى يقطنون بها وإصابتها بالأصابات سالفة الذكر.

وبسؤال الأم أنكرت التهم التى نسبت إليها، وأكدت أنها كانت تداعب نجلها البالغ من العمر7 أشهر وفوجئت بالطفلة تسقط على الأرض من أعلي السرير مغشيا عليها أثناء وجودها بالمنزل مما أسفر عن إصابتها بتلك الإصابات، فقامت علي الفور بالأتصال بوالدها وإبلاغه بالأمر والذى أتى مسرعا وتم نقلها للمستشفي وتم حجزها بمستشفي بنها الجامعى وتم عرضها على النيابة العامة التى وجهت لها تهمه القتل بأهمال وأمرت بإخلاء سبيلها.

وفي سياق آخر صرحت نيابة بنها بالتصريح بدفن جثة طفلة عمرها 6 سنوات لقيت مصرعها، إثر اصطدام سيارة أجرة بها يقودها حدث على خط "بنها - ميت العطار" بمنطقة عزبة الزراعة في بنها، وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم أول بنها، إخطاراً من مستشفى التأمين الصحي بوصول الطفلة (فرحة ا. س.- 6 سنوات)، جثة هامدة للمستشفى إدعاء حادث تصادم.

أخطرت الأجهزة الأمنية، وبالمعاينة والتحريات تبين أن الوفاة نتجت عن اصطدام سيارة أجرة على خط "بنها - ميت العطار" يقودها حدث، بالمجني عليها بمنطقة عزبة الزراعة، حيث سقطت الطفلة أسفل عجلات السيارة.

تبين من شهود العيان، أن قائد السيارة 16 سنة "حدث"، وأنه لا يحمل رخصة قيادة، وأنه فر عقب الحادث مباشرة، حيث كان يسير بسرعة جنونية أدت إلى الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث والتحفظ على السائق، والتصريح بدفن الجثة.

وكانت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت واقعة مؤسفة كادت أن تنهى حياة طفل، حيث تعرض الطالب يوسف هاني بالصف الأول الإعدادى، بمدرسة ابن رشد الإعدادية بشبرا الخيمة، لحادث عقب خروجه من المدرسة بصحبة زملائه، قامت إحدى السيارات بالتضييق عليهم أثناء سيرهم بجوار ترعة الشرقاوية المماثلة أمام المدرسة، وليتفادى الطفل السيارة وقع بالترعة، فسقط على أحد جانبيه على سيخ حديد أصاب عيناه ووجهه وفر قائد السيارة هاربا.

وتقول هند عبادة، والدة الطفل، لـ"اليوم السابع"،: "ابني كان هيموت لولا ستر الله، حيث أن مدرسة ابن رشد الإعدادية أمامها مباشرة ترعة الشرقاوية وهى بلاسور، مما يعرض حياة الأطفال للموت والخطر دون أى اهتمام من قبل المسؤولين".