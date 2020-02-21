نائب محافظ الاسكندرية توجه بإنتداب 4 أطباء لوحدة صحة الاسرة بالمتراس

وجهت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بانتداب طبيب لوحدة صحة الأسرة بمنطقة جنوب المتراس، وتكليف مدير المنطقة الطبية بندب 3 أطباء أخرين للتواجد بشكل دوري بالوحدة، كما وجهت بالصيانة اللحظية لجميع الأجهزة الطبية التي تحتاج للصيانة ، وكذلك سرعة إنجاز أعمال الصيانة الخاصة ببعض الخدمات المقدمة بالوحدة.

جاء ذلك خلال بجولة مفاجئة لتفقد وحدة صحة الأسرة بمنطقة جنوب المتراس ومركز شباب القباري بمنطقة مأوى الصيادين، بنطاق حى غرب.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية إلى أن ذلك فى إطار الاهتمام بأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا ورصد شكواهم للعمل علي حلها ، حيث رصدت منها عدد من الملاحظات وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات العاجلة تجاهها، حيث وجهت "عازر" بإعادة ترتيب غرفة الملفات علي حسب الحالات الأكثر ترددا للوحدة، والتنسيق مع المخازن المركزية بشأن توافر الأدوية اللازمة بالوحدة ومتابعة تدريب الصيادلة، وأكدت علي إعادة تنسيق العمل لضمان الإشراف الطبي الجيد علي الخدمات المقدمة.

علي صعيد آخر؛ وخلال زيارة "عازر" لمركز شباب القباري للوقوف علي سير الأعمال ومدي الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد وجهت عازر بفتح الملاعب الحالية للمواطنين، كما وجهت المسئولين بفتح التحقيق العاجل بشأن شكوي بعض المواطنين من وجود مخالفات خاصة بتأجير الملاعب بمركز الشباب

من الجدير بالذكر أن الإسكندرية بدأت فى تنفيذ مشروع جديد لتطوير بال7 مناطق عشوائية، تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية ، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.