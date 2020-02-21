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موانئ الكويت توقف الرحلات البحرية من وإلى إيران بسبب كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:14 ص
موانئ الكويت توقف الرحلات البحرية من وإلى إيران بسبب كورونا كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن موانئ الكويت أوقفت الرحلات البحرية من وإلى إيران بسبب كورونا.

وكانت السلطات الإيرانية قد اتخذت إجراءات وقائية شديدة بعد وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، ونشرت رويترز صورا توضح ارتداء المواطنين الكمامات خوفا من الفيروس القاتل، ودفعت السلطات الإيرانية بقوات خاصة إلى مدينة قم جنوب غرب طهران بعد وفاة شخصين بفيروس كورونا، وكانت السلطات الإيرانية أعلنت تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، الخميس، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، تجنبا لانتشار العدوى، وذلك على خلفية مصرع شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

جاء ذلك على خلفية إعلان وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في نفس المدينة، وأفاد قيانوش جيهانبور، مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، بوفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت الحجر الصحي بعد شكواهما من التهاب رئوي.

 

موانئ الكويت

كورونا

الرحلات البحريه

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