مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :



مواقيت الصلاة فى القاهرة





موعد صلاه الفجر 5:03 ص



توقيت صلاة الظهر 12:09 ص



ميعاد صلاة العصر 3:22



موعد صلاة المغرب 5:48



ميعاد صلاة العشاء 7:05





مواعيد الصلاة فى الإسكندرية





موعد صلاة الفجر 5:08 ص



توقيت صلاة الظهر 12:14



موعد صلاة العصر 3:25



توقيت صلاة المغرب 5:51 م



موعد صلاة العشاء 7:10 م





مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية





موعد صلاة الفجر 4:59



توقيت صلاة الظهر 12:05 م



موعد صلاة العصر 3:17 م



ميعاد صلاة المغرب 44: 5 م



توقيت صلاة العشاء 7:01 م





مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ





موعد صلاة الفجر 4:51 ص



توقيت صلاة الظهر 11:57



موعد صلاة العصر 3:12



توقيت صلاة المغرب 5:38 م



موعد صلاة العشاء 6:54 م





مواقيت الصلاة فى أسوان





موعد صلاة الفجر 4:57 ص



توقيت صلاة الظهر 12:03 ص



موعد صلاة العصر 3:20 م



توقيت صلاة المغرب 5:48 م



موعد صلاة العشاء 7:00







ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:





ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :





مكة





موعد صلاة الفجر 5:27 ص



توقيت صلاة الظهر 12:35 م



موعد صلاة العصر 3:54 م



موعد صلاة المغرب 6:24 م



ميعاد صلاة العشاء 7:34 م





المدينة المنورة





موعد صلاة الفجر 5:29 ص



توقيت صلاة الظهر 12:35 م



موعد صلاة العصر 3:52 م



موعد صلاة المغرب 6:23 م



توقيت صلاة العشاء 7:33 م





الرياض





موعد صلاة الفجر 5:01 ص



توقيت صلاة الظهر 12:07 ص



موعد صلاة العصر 3:24 م



ميعاد صلاة المغرب 5:54 م



موعد صلاة العشاء 7:05 م





مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان





موعد صلاة الفجر 4:48



توقيت صلاة الظهر 11:54 م



ميعاد صلاة العصر 3:07 م



موعد صلاة المغرب 5:35



موعد صلاة العشاء 6:50 م





مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى





موعد صلاة الفجر 5:30 ص



توقيت صلاة الظهر 12:37 م



موعد صلاة العصر 3:54 م



توقيت صلاة المغرب 6:20 م



موعد صلاة العشاء 7:34 م





مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط





موعد صلاة الفجر 5:36 ص



توقيت صلاة الظهر 12:41 م



موعد صلاة العصر 3:50 م



توقيت صلاة المغرب 6:17 م



موعد صلاة العشاء 7:37





مواقيت الصلاة بالكويت





توقيت صلاة الفجر 4:56 ص



موعد صلاة الظهر 12:02 ص



ميعاد صلاة العصر 3:15 م



توقيت صلاة المغرب 5:42 م



مواقيت صلاة العشاء 6:58 م



