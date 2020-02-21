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من سوهاج لشرم الشيخ.. رحلة قطعها الشاب فايز للمشاركة فى سباق الهجن

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:17 م
من سوهاج لشرم الشيخ.. رحلة قطعها الشاب فايز للمشاركة فى سباق الهجن الشاب فايز يشارك فى سباق الهجن
شرم الشيخ - محمد حسين

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قطع شاب من سوهاج رحلة سفر أستمرت 3 أيام مع قافلة هجن وصولا لشرم الشيخ للمشاركة فى منافسات سباق شرم الشيخ للهجن فى دورته الرابعة برعاية دولة الأمارات العربية المتحدة .

وقال الشاب فايز فتحى، 18 سنة، لـ"اليوم السابع"، أنه مع رفاقه الهجانة وأهل الهجن من أبناء صعيد مصر حضروا للمشاركة ، لافتا إلى أنه قطع مسافة سفر وتنقل استمرت 3 أيام  حبًا فى رياضة الهجن.

 

وأضاف أن الهجن التى يشرف عليها اسمها "العناد"، و" الفارس"، و" البيجو"، وعينه على أن يقتنص احداها المركز الأول .

 

وتابع قائلا أنه يشارك للمرة الثانية فى فعاليات سباق شرم الشيخ ، وهو سعيد بهذه المشاركة التى اتاحت له فرصة الاحتكاك بكل عالم الهجن والتعرف على جديدها.

 

واشار إلى أن سوهاج بلد فيها كثير من مربى الهجن ويهتمون بها وبتربية الجيد القادر على خوض السباقات، مؤكدا أنه يعشق الإبل وخدمتها ويتمنى أن يصبح يوما ما من كبار ملاكها.

 

وقال إن حلمه وكل أهل الهجن من أبناء محافظته أن ينظم سباق للهجن بمحافظة سوهاج حيث كثير من أبنائها لهم اهتمام بالإبل ويقومون بتربيتها.

 

يذكر أن اعداد كبيرة من هجن السباق من محافظات صعيد مصر والوادى الجديد حرص ملاكها على المشاركة فى تنافسات سباق شرم الشيخ الجارية فعالياته.

 

وخصصت اللجنة المنظمة اشواط للهجن من المحافظات كما خصصت اشواط لهجن العباديات التى يتم جلبها من السودان وتنتشر بمحافظات جنوب مصر.

 

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

 

ومن المقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.

الشاب فايز يشارك فى سباق الهجن (1)
الشاب فايز يشارك فى سباق الهجن

 

الشاب فايز يشارك فى سباق الهجن (2)
 

 

الشاب فايز يشارك فى سباق الهجن (3)
الشاب فايز 

 

الشاب فايز يشارك فى سباق الهجن (4)
 

 

الشاب فايز يشارك فى سباق الهجن (5)
الشاب فايز يشارك فى سباق الهجن

 

 

 

 


سيناء

الهحن

سباقات الهجن

اتحاد الهجن

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