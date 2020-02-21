مقتل 547 معلمًا ومعلمة فى هجمات بوكو حرام بنيجيريا منذ 2009

أعلن رئيس رابطة المعلمين الوطنية النيجيرية ناصر إدريس اليوم، أن هجمات "بوكو حرام" الإرهابية، أسفرت عن مقتل 547 معلماً ومعلمة منذ عام 2009 فى نيجيريا. ودعا رئيس رابطة المعلمين الحكومة، للدفاع عن أسر المعلمين الذين قضوا فى الهجمات الإرهابية.
وأوضح أن أبناء بعض المعلمين ممن قضوا في الهجمات لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدارس أو أماكن العمل.
ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" بحياة آلاف الناس، وتسببت فى تشريد الملايين فى نيجيريا، كما بدأ التنظيم، منذ 2015، فى شن هجمات فى الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.
مقتل 547 معلمًا ومعلمة فى هجمات بوكو حرام بنيجيريا منذ 2009الجمعة، 21 فبراير 2020 07:13 ص
بوكو حرام
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أعلن رئيس رابطة المعلمين الوطنية النيجيرية ناصر إدريس اليوم، أن هجمات "بوكو حرام" الإرهابية، أسفرت عن مقتل 547 معلماً ومعلمة منذ عام 2009 فى نيجيريا. ودعا رئيس رابطة المعلمين الحكومة، للدفاع عن أسر المعلمين الذين قضوا فى الهجمات الإرهابية.
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