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مطار القاهرة يستقبل الطائرة التاسعة لمصر للطيران طراز إيرباص A220-300 ..صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:01 م
مطار القاهرة يستقبل الطائرة التاسعة لمصر للطيران طراز إيرباص A220-300 ..صور طائرة إيرباص
كتبت رحاب نبيل

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وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، طائرة مصر للطيران التاسعة من طراز إيرباص A220-300 بحروف تسجيلSu-GFF قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية فى مدينة كيبك بكندا من أجمالي 12 طائرة، تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول مصرللطيران هذا العام .
 
وتقدم طائرة مصرللطيران من طراز 300-A220  سعة مقعدية 140 راكبا   وخدمات الانترنت علي متن الطائرة وأداء غير مسبوق، وراحة فائقة للعملاء  كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الأضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.
 
وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التى يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. 
 
كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهى أداء الطائرات ذات الممر الواحد التى تكبرها حجماً، وتتمتع A220 بكافة المقومات التى تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، والذى يُقدر بحوالى 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.
 
وكانت إيرباص العالمية، أعلنت أن مصر للطيران هى الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط فى تشغيل هذا الطراز A220-300، والمشغل السادس لها على الصعيد العالمى، وتحتاجه مصر للطيران للتشغيل على الخطوط الداخلية والإقليمية وجنوب أوروبا، ويعتبر ضمن خطة إحلال وتحديد أسطول "إكسبريس".
 
مطار القاهرة (2)
 

 

مطار القاهرة (3)

 


مصر للطيران

إيرباص

مطار القاهرة

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