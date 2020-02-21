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مصادر: الاتحاد الأوروبى سيوافق دون شرط على صفقة أرامكو وسابك

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:21 م
مصادر: الاتحاد الأوروبى سيوافق دون شرط على صفقة أرامكو وسابك أرامكو السعودية
بروكسل – رويترز

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قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن هيئات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى ستعطى موافقة غير مشروطة على صفقة يستحوذ بموجبها منتج النفط رقم 1 فى العالم أرامكو السعودية على 70% فى مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69 مليار دولار.
 
كانت أرامكو أعلنت عن الصفقة فى مارس من العام الماضي، فى خطوة مهمة لتنويع أعمالها والتوسع فى مجالات التكرير والبتروكيماويات.
 
وكان إشعار من المفوضية الأوروبية، قد أفاد بأن الجهات التنظيمية التابعة للاتحاد الأوروبى المعنية بمكافحة الاحتكار ستتخذ قرارا بحلول 27 فبراير بشأن إجازة استحوذ شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية بقيمة 69.1 مليار دولار على الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رابع أكبر مجموعة بتروكيماويات فى العالم.
 
أعلنت أرامكو، أكبر منتج للنفط فى العالم، عن صفقة شراء حصة 70% فى سابك من صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مارس من العام الماضى. وتأمل أن تدعم الخطوة نمو أعمالها فى أنشطة المصب.
 
ويمكن للمفوضية إجازة الصفقة بشروط أو بدون شروط خلال هذه المراجعة المبدئية، أو بإمكانها فتح تحقيق شامل يستمر حتى خمسة أشهر إذا كانت لديها مخاوف خطيرة من أنها قد تضر بالتنافسية.
 
أقرت جهات رقابة معنية بالتنافسية فى الهند وعدد من الدول الأخرى الصفقة دون طلب تنازلات.
 
وكانت لجنة حماية المنافسة الهندية، قد أكدت أنها وافقت على شراء أرامكو السعودية 70% فى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
 
موافقة الهيئة الهندية ضرورية لأن لسابك وحدات عاملة فى الهند، فى حين تملك أرامكو لما وراء البحار، التابعة لأرامكو السعودية، مكتبا هناك أيضا.
 

أرامكو

سابك

الاتحاد الاوروبى

اخبار الاقتصاد

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