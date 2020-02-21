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"مستقبل وطن" يواصل تنظيم ندواته التثقيفية حول فيروس "كورونا" بدمياط

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:55 م
"مستقبل وطن" يواصل تنظيم ندواته التثقيفية حول فيروس "كورونا" بدمياط "مستقبل وطن" ينظيم ندوة بدمياط حول مخاطر كورونا
كتب ـ هشام عبد الجليل

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واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة دمياط، تنظيم فعاليات الندوات العلمية التثقيفية، بعنوان "كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، والتى تنظمها أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة بالتنسيق مع امانة الحزب بمركز فارسكور، وذلك تحت رعاية النائب محمد الحصى، أمين الحزب بالمحافظة.

وحاضر خلال الندوة، الدكتور أسامة نعمان أمين التثقيف والتدريب بالمحافظة والدكتور أحمد بدر الدين امين مساعد مركز فارسكور والدكتورة ايفلين بطرس عضو مجلس النواب، وسناء جبريل.

وتضمنت فعاليات الندوة تعريف المرض وأسبابه واعراض المرض وطرق الوقاية والعلاج وصحه المرأة والكشف المبكر عن الأمراض كما تم المناقشات والاستفسارات بين المحاضرين والمواطنين وطرح الأسئلة الخاصة بالموضوع.

كما نظم الحزب ندون أخرى تحت نفس العنوان بكفر البطيخ، وحاضر فيها، الدكتور أسامة نعمان أمين التثقيف والتدريب بالمحافظة، والدكتور محمد أسامة حجازي أمين إعلام المحافظة، والدكتور ياسر عسل أمين الهيئات الاستشارية، حيث تضمنت فعاليات الندوة تعريف المرض وأسبابه وأعراض المرض وطرق الوقاية والعلاج كما تم المناقشات والاستفسارات بين المحاضرين والمواطنين.

وحضر الندوة كل من، العميد محمود الشربيني، عضو هيئة مكتب المحافظة والدكتور أسامة الحبشي أمين مساعد المهنين بالمحافظة وهيئة مكتب أمانة كفر البطيخ.

من جانبه، أكد شريف بدوي أمين مركز كفر البطيخ، أن الندوة حققت اهدافها بنتائج ايجابية، مشيدا بأعضاء هيئة مكتبه لمشاركتهم الإيجابية بدءاً من الإعداد والتجهيز بالإضافة الي تواجدهم أثناء الندوة.

مضيفا أننا نسعي لتنظيم العديد من الفعاليات والمشاركات المجتمعية لمد جسور التواصل مع المواطنين لتقديم العديد من الخدمات ونشر التثقيف والوعي للحماية من الاخطار والامراض وكيفية التعامل معها.

 

 


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