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مسئول السباقات باتحاد الهجن الإماراتى: الهجن المصرية تحقق تقدما متميزا

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:56 م
مسئول السباقات باتحاد الهجن الإماراتى: الهجن المصرية تحقق تقدما متميزا ناصر بن قريع العامرى مسئول السباقات الخارجية بإتحاد الهجن الإماراتى
شرم الشيخ - محمد حسين

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قال ناصر بن قريع العامرى،  مسئول السباقات الخارجية بإتحاد الهجن الإماراتى ، إن سباق الهجن التنشيطى الرابع على أرض مضمار شرم الشيخ سجل تطور ملحوظ من حيث عدد المتسابقين والحضور المشاركين والتنظيم فى تقدم وتميز جديد من نوعه.

وأوضح مسئول السباقات الخارجية بإتحاد الهجن الإماراتى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى متابعة سباق الهجن بشرم الشيخ الذى انطلقت فعالياته بدعم الإمارات ، أن ماكان مأمول من تنشيط رياضة الهجن يلاحظ أنه تحقق ، خصوصا بعد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد ابوظبى سباق مهرجان شرم الشيخ التراثى يناير الماضى، والذى كان حضور أثرى وقوى السباق .

وتابع قائلا أنه ملاحظ أن المهرجان فى دورته الجارية قد اختلف كثيرا من حيث قوة الفعالية وحرص أهل الهجن على المشتركة قادمين من كل أنحاء مصر .

وأشار إلى أن اتحاد الهجن الإماراتى، يدعم رياضة الهجن فى مصر بكل جوانبها تشجيعا لأهل الهجن فى مصر .

وانطلقت على أرض مضمار شرم الشيخ بجنوب سيناء أشواط المنافسات المسائية بين الهجن المتسابقة فى مهرجان الهجن التنشيطى الرابع برعاية ودعم دولة الإمارات .

وشهدت الأشواط تنافس بين الهجانة فى اشواط الهجن الاصيلة ويطلق عليها الحراير والهجن العباديات القادمة من السودان .

حضر انطلاقة أشواط المساء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ووفد اتحاد الهجن الإماراتي برئاسة ناصر بن قريع العامرى، مسئول السباقات الخارجية باتحاد الهجن الإماراتي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وبدأت الأشواط بعدد 11 شوطا للهجن الأصيلة معروفة السلالات والتى يتوارث تربيتها اهل الهجن فى مصر ويطلقون عليها " حراير"، وتم توزيع الأشواط وفق السن والنوع، والفترة المسائية 7 اشواط للهجن " العباديات" وهى الهجن غير الاصيلة ويقوم ملاك الهجن بجلبها من السودان، وشوط مخصص للهجن من المحافظات.

وتستكمل اشواط المهرجان يوم السبت بشوط مارثون لمسافة 12 كيلو وشوط مارثون لمسافة 6 كيلو، و9 اشواط للهجن من اعمار مختلفة.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن كافة التجهيزات تمت مسبقا وعدد الأشواط 30 شوطًا، مقسمة على يومى الجمعة والسبت وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ إجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومن المقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.

 

 


شرم الشيخ

سباقات الهجن

اتحاد الهجن الاماراتى

سيناء

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