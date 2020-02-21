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مسؤول أمريكى: تفشى كورونا لن يغير التزامات الصين بشراء سلع أمريكية

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:02 ص
مسؤول أمريكى: تفشى كورونا لن يغير التزامات الصين بشراء سلع أمريكية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج
رويترز

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قال مسؤول كبير فى وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس إن الحكومة الأمريكية تتوقع أن تفى الصين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع الأمريكية بموجب اتفاق تجارى وقعه أكبر اقتصادين فى العالم فى يناير، على الرغم من تفشى فيروس كورونا السريع الانتشار.

وقال المسؤول إنه ما زال من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة لتأثير الفيروس على الاقتصاد العالمى، لكن التصور الأساسى يتوقع تأثيرا سيشهد تراجع نمو الصين فى الربع الأول ثم تعافيه.

وردا على سؤال عما إذا كانت التفشى سيتطلب إجراء تغييرات على اتفاق المرحلة واحد التجارى مع الصين، قال المسؤول" فى هذه المرحلة، لا نتوقع تغييرات على تنفيذ المرحلة 1... ما زلنا نتوقع منهم أن يفوا بتعهداتهم، لكن على مدار فترة من الوقت".

وبموجب الاتفاق، الذى دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية بمقدار 77 مليار دولار فى 2020 و123 مليار دولار فى 2021 مقارنة مع مستوى أساس للواردات الأمريكية فى 2017، العام السابق على بدء حرب الرسوم الجمركية الأمريكية بين الولايات المتحدة والصين.

 

 

 


الصين

أمريكا

أمريكا والصين

الحرب التجارية

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