مرور الشرقية يتحفظ على سائق لقيادته السيارات تحت تأثير المخدر

الشرقية- فتحية الديب

قامت حملة مرورية مكبرة، من إدارة مرور الشرقية، بشن حملات علي الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 20 حالة تبين قيام سائق بتعاطي المخدر، أثناء فحصه بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ عليه كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.

حيث قامت الحملات التي أشرف عليها العميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب عمرو الكاشف، الضابط بالإدارة، بتوجيها من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية

بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية لـ20 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعي" أيمن ع" 32 سنة مقيم قرية تابعة لمركز منيا القمح، وتم ضبط بدائرة مركز شرطة منيا القمح وتحرر له المحضر اللازم وتم التحفظ عليه طبقا للقانون المرور الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.

ويذكر أن إدارة مرور الشرقية قد شنت حملات مرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، لضبط المخالفة المرورية والعمل على الانضباط المرورى بالطرق وتم تحرير 1308 بينها 278 مخالفة انتظار خاطئ.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شن حملات مرورية، وتم تحرير 1308 مخالفة متنوعة بينهم 278خالفة انتظار خاطئ. ومخالفات سيارات بدون لوحات معدنية، و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية و سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات خلفية، سيارات ودراجات بخارية، ودراجات بدون لوحات أمامية، والتحفظ علي عدد من التكاتك بدون لوحات وسيارتين بدون تراخيص، ومخالفات انتظار في الممنوع. مخالفة تجاوز السرعة وتحرير مخالفات لاستخدام المحول أثناء القيادة.