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مدينة أبوسمبل تستقبل السائحين ضيوف "تعامد الشمس".. صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:26 م
مدينة أبوسمبل تستقبل السائحين ضيوف "تعامد الشمس".. صور المشاركون فى مبادرة التجميل
أسوان – عبد الله صلاح

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أكملت مدينة أبوسمبل السياحية الاستعدادات قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، حيث استقبلت مدينة أبوسمبل الأفواج التى توافدت عبر مطار أبوسمبل، ووزع المسئولين الهدايا التذكارية من التماثل الفرعونية.

وأكد المهندس كمال حلمى ، رئيس مدينة أبوسمبل، أن المدينة السياحية ستشهد الفترة القادمة اهتماماً كبيراً باعتبارها أحد المقاصد السياحية مع تمتعها بتنوع أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية, فيما تفقد عدد من التنفيذيين بمحافظة أسوان، بجولة تفقدية للشوارع والميادين والمواقع الخدمية والسياحية بالمدينة، وشملت منطقة معبدى أبوسمبل الأثرية للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين الأفواج السياحية والزائرين مع رفع مستوى النظافة العامة ودهان واجهات البازارات ووضع استندات نحاسية لممرات المشاة ودورات المياه العمومية بجانب تهذيب الأشجار، علاوة على دراسة إنشاء مرسى سياحى بالجانب الشرقى للمعبد بدلاً من الحالي لتخفيف معاناة السائحين في النزول والصعود للبواخر السياحية، فضلاً عن تجهيز عربات الكهرباء لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس حتى قدس الأقداس.

والتقاط المسئولون التنفيذيون الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين فى مبادرة تنمية الوعى السياحى والحفاظ على التراث والذين قاموا بتنفيذ أعمال تجميل وتشجير بمنطقة المعبد  وأيضاً تنظيم ندوات للتوعية.

وفى سياق متصل، أعلنت مستشفى أبو سمبل الدولى الطوارئ استعدادا للحدث، واستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل جاهزية معها ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كافى من أكياس الدم، وشملت الاستعدادات جميع الأقسام المختلفة بإجمالى 29 سرير , و4 أسرة للعناية المركزة و3 ماكينة غسيل كلوى.

وأكد الدكتور محمد أبو الوفا ،مدير عام المستشفى، أن أعمال التطوير الجارية بلغت تكلفتها 6 ملايين جنيهاً، وتضم أقسام العمليات والتعقيم والمغسلة والمطبخ والداخلى والتكيف المركزى والأرضيات.

وشدد على ضرورة إنتظام الأطباء الإستشاريين والنواب وخاصة قسم العظام من أجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية لأهالى أبو سمبل والزائرين لها ، وهو الذى يتوازى إستعدادات فرق الإنتشار السريع لعربات الإسعاف سواء فى منطقة معبدى أبوسمبل أو مسرح السوق أو على طريق أسوان / أبوسمبل .

 

استعدادات تعامد الشمس
استعدادات تعامد الشمس

 

استعدادات مستشفى أبوسمبل
استعدادات مستشفى أبوسمبل

 

المشاركون فى مبادرة التجميل
المشاركون فى مبادرة التجميل

 

المنطقة الأثرية بأبوسمبل
المنطقة الأثرية بأبوسمبل

 

 
 
 

 


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