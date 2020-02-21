محافظ مطروح يتفقد الخدمات والمناطق الأثرية بواحة سيوة

فريق المحافظات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته لواحة سيوة، أعمال تنفيذ السوق التجاري الجديد، بمنطقة أبو صحرا بسيوة، يرافقه اللواء وفائي الحصيوى رئيس المدينة وعدد من مشايخ قبائل الواحة، في إطار زيارته الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال عقد لقاء شعبي، لعرض مطالبهم.

ويأتي إقامة سوق أبو صحرا، الجاري إنشائه حاليا، للقضاء علي العشوائيات وتيسير خدمات السوق، لأهالي الواحة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والتراثي بالواحة، خاصة في ظل مكانتها السياحية والأثرية وإقبال السائحين عليها.

ويقع السوق الجديد، على مساحة 1907 متر ويضم 31 محلا تجارياً، ويتم إنشائه تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، ووصلت نسب التنفيذ 40٪، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال العام المالي الجاري.

وأشاد محافظ مطروح، بالجهود المبذولة لتنفيذ مخطط السوق الجديد، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وفقا للمخطط الزمني للمشروع.

كما تفقد اللواء خالد شعيب، عدد من المناطق السياحية والأثرية بالواحة، من بينها منطقة البازرات وقلعة شالي القديمة في وسط المدينة.

وحرص عدد من السائحين وزوار الواحة والشباب، على التقاط الصور التذكارية، مع محافظ مطروح، فوق قمة قلعة شالي القديمة.

وقدم المحافظ الشكر لأهالي الواحة، على حفاوة الترحيب خلال زيارته الأولى للواحة، وقدم أهالي سيوة، الشكر لمحافظ مطروح، على حرصه على التواصل معهم، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم للارتقاء بها.