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محافظ الوادي الجديد يبحث آليات دعم شرائح غير القادرين في المحافظة

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:42 م
محافظ الوادي الجديد يبحث آليات دعم شرائح غير القادرين في المحافظة محافظ الوادي الجديد
فريق المحافظات

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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، وفدًا من مؤسسة صناع الخير وذلك لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والمؤسسة لدعم شرائح غير القادرين بقرى الوادي، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة بينهم وكيل وزارة الصحة ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي.

 وخلال اللقاء، شدد اللواء محمد الزملوط، على دعم المحافظة لجهود منظمات العمل الأهلي الجادة، وعلى رأسها مؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم الفئات الأكثر احتياجا معربا عن تقديره لما تبذله صناع الخير من جهود في مجالات الصحة من خلال مبادراتها الإنسانية الرائدة ، كذلك دورها البارز في مجالات التنمية وتطوير وإعمار القرى الأكثر احتياجاً.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن اللقاء ناقش خطوات صناع الخير القادمة داخل محافظة الوادي والتي من بينها تنظيم أولى قوافل مبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب بالمجان بمدينة الخارجة وإكمال خدمات مبادرة "عنيك في عنينا" لصالح أهالي قرية الخرطوم والقرى المجاورة وذلك بإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وتسليم النظارات الطبية للحالات التي جري تشخيص احتياجهم لنظارات.

وأشار عبدالجليل، إلى أن اللقاء تطرق إلى بحث إطلاق مبادرات جديدة لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والعمل على تقديم أفضل الخدمات الإنسانية والمساعدات لأهالي محافظة الوادي الجديد.

 وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية نظمت مؤخرًا قافلة طبية ضمن مبادرتها عنيك في عنينا للكشف على مسببات العمي بقرية الخرطوم بمركز الخارجة بالمحافظة بلغ عدد المستفيدين منها 790 مواطن، كما قامت المؤسسة بتنظيم حملة صناع الدفا لتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بقرى مراكز الخارجة والداخلة وبلاط.

من جانبها أعلنت مؤسسة صناع الخير ، انهل شوف تجري 60 عملية جراحية لمرضي العيون بالمجان، صباح غٍد السبت بمستشفى الخارجة العام في محافظة الوادي الجديد وأكد عصام عبد الجليل، مسئول إعلامي بمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة ستدشن غدًا السبت بمركز الخارجة، مبادرة لعلاج مرضي القلب بالمجان على مستوي مراكز محافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع المحافظة ومديرية الشئون الصحية.

أضاف عصام، أنه سيجري توزيع النظارات المجانية على أبناء قرية الخرطوم جنوب مركز الخارجة، يوم الأحد المقبل، ضمن خدمات مبادرة "عنيك في عنينا" لصالح أهالي قرية الخرطوم بمركز الخارجة.

 

 

 


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