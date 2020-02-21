محافظ المنيا يشهد ختام فعاليات مشروع إعداد وتأهيل القيادات الشبابية بالمحافظة

فريق المحافظات

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعضاء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالمنيا، وذلك عقب ختام المرحلة الأولي من فعاليات مشروع إعداد وتأهيل القيادات الشبابية بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، المستشار عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، ودكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ومهندس محمد حسام منسق عام مؤسسة القادة بمحافظة المنيا.

قال المحافظ، إن مشروع إعداد وتأهيل القيادات الشبابية بالمحافظة، يهدف إلى إخراج جيل جديد من الشباب، والعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والوظيفية، وبما يتناسب ومجريات العصر، وتوظيف كافة الإمكانيات المتاحة للقيادة بشكل جيد، لذا فقد أولته القيادة السياسية أهمية قصوى، وهو ما يعكسه اختيار القيادات الشبابية لتكون صف ثان، يساهم في الرقي والنهوض بالوطن.

وكرم المحافظ، ممثلي مؤسسه القادة ومركز الاعلام والمحاضرين في التدريب، وذلك عقب ختام فعاليات المرحلة الأولى من مشروع إعداد وتأهيل القيادات الشبابية من أبناء المحافظة، والذي نظمه مركز الإعلام التابع للهيئة لعامة للاستعلامات، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالمنيا في الفترة من 17 وحتى 20 فبراير الجاري.

من جانبه، أوضح وليد الحينى مدير مركز الإعلام بالمنيا، أن فعاليات المرحلة الأولى من مشروع إعداد وتأهيل القيادات الشبابية أنهت عمالها على مدار أربعة أيام متتالية، حاضر خلالها نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال إعداد القيادات الشبابية، لافتاً إلى أن محاور التدريب كانت تدور حول (مفهوم الأمن القومي، الإستراتيجية القومية، ريادة الأعمال، التخطيط الاستراتيجي، الإعلام والرأي العام، الإعلام وتأثيره على اتخاذ القرار، مهارات القيادة الناجحة، مهارات الاستماع الفعال).