محافظ المنيا يتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية لبحث تطويرها ورفع كفاءتها

فريق المحافظات

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الجمعة عدد من المشروعات الانتاجية التابعة للمحافظة، ضمن خطة المحافظة لدفع العمل في كافة المشروعات والعمل على إيجاد مقترحات لاستغلال تلك المشروعات لخدمة أهالي المنيا ورافق المحافظ خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والمهندس هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا حيث تفقد المحافظ مجمع المخابز المطور بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل، وذلك لدارسة امكانية الاستفادة منه .

وأكد المحافظ على أهمية الاستفادة من كافة المشروعات الإنتاجية، وبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، مشددا على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بتلك المشروعات ووضع حلول جذرية لها.

وتابع المحافظ العمل داخل مصنع التغذية المدرسية التابع لديوان عام المحافظة، بالمنطقة الصناعية، حيث اطمئن على سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين وتحقيق الانضباط.

تابع المحافظ، خلال جولته مراحل انتاج الفطيرة المدرسية بهدف التأكد من جودتها بالإضافة للتعرف على اقسام العمل داخل المصنع من بداية تشكيل الفطيرة المدرسية حتى قسم التغليف والتعبئة وقسم توزيع المنتج داخل السيارات الخاصة بنقل المنتج للمدارس.

أكد المحافظ على أهمية وضع خطة شاملة لتطوير المشروعات المتعثرة لدفع عجلة الإنتاج، وطالب ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع للنهوض بتلك المشروعات الإنتاجية.

وفي سياق مختلف عقد الدكتور محمد محمود ابوزيد نائبا عن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا، لمتابعة العمل وما تم إنجازه في تفعيل منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية داخل مراكز ومدن المحافظة، بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بحضور المهندس حسن عزت مدير عام اتصالات المنيا، والمهندس أسامة صالح مدير مشروعات المصرية للاتصالات، المهندس ناجي محمد مدير مديرية الطرق والنقل.

ناقش نائب المحافظ، خطة الحفر والتركيب لخطوط الالياف الضوئية لربط المباني والمنشآت الحكومية بالمحافظة، بالإضافة الي خطة محافظة المنيا لرصف الطرق والعمل على توحيد الجهود وتنسيق الاعمال بين أعمال الحفر واعمال الرصف ورد الشي لأصلة.

كما تناول الاجتماع البيانات الخاصة بالمباني والمنشآت الحكومية والمستهدف ربطها بمنظومة التحول الرقمي والعمل على تدقيق الإحداثيات والبيانات الجغرافية الخاصة بها، ووجه الشركة المصرية للاتصالات بسرعة انجاز الاعمال من حفر وتركيب خطوط الالياف الضوئية بالتنسيق المستمر، مع عرض تقرير يومي حول ما تم إنجازه من أعمال.







