محافظ البنك المركزى اليابانى: "كورونا" ضمن أهم القضايا المطروحة بقمة العشرين

طوكيو - أ ش أ

قال محافظ البنك المركزى اليابانى هاروهيكو كورودا، اليوم الجمعة، إن تأثير تفشى فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19)، على نمو العالم، سيكون ضمن القضايا الرئيسية المطروحة فى قمة مجموعة العشرين التى تستضيفها الرياض غدًا السبت.

وأضاف كورودا - فى تصريحات نقلتها صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - أنه لم يحن الوقت بعد لمناقشة ما إذا كان سيتطلب المزيد من التيسير النقدى لمنع الفيروس المستجد من إلحاق الضرر بعملية الانتعاش الاقتصادى فى اليابان.

وأكد كورودا، قبل أن يتوجه للرياض لحضور قمة مجموعة العشرين، أن البنك المركزى اليابانى يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ خطوات إضافية "بدون تردد" حسب الحاجة.

وأشار إلى أن الاقتصاد اليابانى على الأرجح سيواصل تحقيق توسع معقول فى ظل تراجع تدريجى لعوامل مؤقتة مؤثرة على الاقتصاد مثل تراجع الطلب على السلع عقب ارتفاع ضريبة المبيعات فى أكتوبر الماضي.

غير أنه أوضح أن الفيروس الجديد يضع شكوكًا كبيرة أمام التوقعات الاقتصادية نظرًا للإضرار بصادرات الصين والسياحة الداخلية بها.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم أنها ستشجع عددًا أكبر من الشركات على منح موظفيها ساعات عمل مرنة أو العمل عن بعد فى إطار الجهود المبذولة لمنع تفشى الفيروس فى اليابان على نحو أكثر.

يذكر أن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى اليابان تجاوز 730 حالة حتى الآن.

وتستضيف مدينة الرياض غدا السبت، الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أنه سيشارك فى الاجتماع - الذى يستمر يومين - وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.. مشيرة إلى أنه سيرأس الاجتماع وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربى السعودى أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

ومن المقرر أن يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمى وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادى والتصدى للمخاطر المحيطة به، فضلا عن مناقشة أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل فى "اغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع"، التى تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية فى البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزارى لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية فى الرياض غدا، حيث سيناقش المؤتمر التطورات فى الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.