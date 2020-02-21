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الجمعة، 21 فبراير 2020 07:20 ص
خالد صلاح
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ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت الماء بالليمون لمدة 7 أيام؟

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:00 ص
ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت الماء بالليمون لمدة 7 أيام؟ فوائد الماء بالليمون
فاطمة ياسر

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هناك العديد من النصائح الطبية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحث على ضرورة تناول الماء المضاف إليه الليمون، للحصول على فوائدها الصحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الماء بالليمون لمدة لا تقل عن 7 أيام، وذلك وفقا لموقع "fitnessengage".

وأوضح التقرير، أنه يمكنك تناول الماء بالليمون عن طريق زيادة نسبة الليمون أو تقليلها وذلك حسب الرغبة، وأيضا يمكنك وضع النعناع أو العسل أو أي نوع من الفواكه الأخرى، وفي جميع الأحوال يمكنك تناول مرتين أو ثلاثة علي مدار اليوم للحصول علي فوائدها العديدة.

أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الماء بالليمون يوميا تساعد علي التخلص من رائحة النفس الكريهة، ولذا عليك تناول هذا المشروب بعد تناولك للوجبات الغذائية وخاصة الغنية بالبصل والثوم، فهي تعمل على التخلص والقضاء على البكتريا الضارة المسببة لهذا الأمر.

وأكد التقرير، أن تناول للماء بالليمون يوميا تساعد في حصولك علي بشرة أصغر سنا،  لأنها تزيد من ترطيب البشرة وتجعلها أكثر رطوبة، وتقلل من فرص التعرض وظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر في البشرة، ولذا عليك تناولها يوميا، وأيضا هي تعمل علي طرد السموم من الجسم بشكل ملحوظ، وذلك يرجع إلي أنها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وتعمل علي زيادة إفراز الكولاجين في الجسم، ولذا عليك تناولها باستمرار.

وأضاف التقرير، أن تناول الماء بالليمون يوميا تعد من الأمور التي تساعد بشكل كبير  في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به، ولذا علي تناولها كثيرا وخاصة في فصل الشتاء.

ومن أبرز فوائد تناول الماء بالليمون، أنها تخلصك من الوزن الزائد، نعم فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، والتي يحتاجها الجسم، كما أنها تحتوي علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهذا الأمر يجعلها من المشروبات التي ترفع حرق الدهون.

 


الماء بالليمون

فوائد الماء بالليمون

ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الماء بالليمون لمدة 7 أيام

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