لحظة هدم صومعة غلال فى ولاية إلينوى الأمريكية.. فيديو

كتب محمد شعلان

عرضت شبكة ABC News الأمريكية، لحظة قيام سلطات الرقابة في مدينة جينيسيو بولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية لحظة هدم صومعة غلال مخالفة للمواصفات.

وأظهرت اللقطات تحول الصومعة إلى تراب على الأرض بطريقة خطرة أثارت غضب مشاهدي ومتداولي الفيديو من المواطنين في ولاية إلينوي، حيث تم ثقب الصومعة من الأسفل ثم انهارت بصورة سريعة على الأرض.

TURNED TO DUST: There are few more satisfying sights than this controlled demolition of a silo in Geneseo, Illinois. https://t.co/dmIXT5Clv0 pic.twitter.com/kaO0kt5t8D — ABC News (@ABC) February 21, 2020

وفى وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لمزارع فى إحدى بلديات ولاية ريو جراندى دو سول فى البرازيل وهو يستخدم جرار لمحاولة تثبيت هيكل صومعة ضخمة، حيث حاول المزارع سد ثغرة فى صومعة الحبوب الضخمة عن طريق استخدام جراره إلا أنه فشل فى سد الثغرة بل وصل الأمر إلى انهيار الهيكل الكامل للصومعة فى مشهد مفزع تناقلت وسائل اعلام محلية وعربية ،وانفجر الهيكل بأكمله وانبعثت من داخله أطنان الحبوب.

وعلى جانب آخر، عرضت تقارير إعلامية لحظة سقوط منزل ضخم فى مجرى نهر بالولايات المتحدة، حيث وثقت كاميرات فرق مكافحة الحرائق فى ولاية شرقى البلاد، لحظة سقوط المنزل فى نهر تينيسى الذى يقع بمقاطعة هاردن.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن المنزل انهار إثر انزلق أرضى وقع فى المنطقة، ولم يصب أحد بأذى من جراء سقوط المنزل، فيما أغلقت السلطات المنطقة، كما ذكرت شبكة "سى إن إن"، أن هناك منزلين انهارا فى مياه النهر خلال عطلة السبت الماضى، كما نقلت عن مقاطعة هاردين أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء سكان أحد المنزلين بسرعة قبل قليل من حدوث الانهيار.