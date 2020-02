لحظة هدم صومعة غلال فى ولاية إلينوى الأمريكية.. فيديو

عرضت شبكة ABC News الأمريكية، لحظة قيام سلطات الرقابة في مدينة جينيسيو بولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية لحظة هدم صومعة غلال مخالفة للمواصفات.

وأظهرت اللقطات تحول الصومعة إلى تراب على الأرض بطريقة خطرة أثارت غضب مشاهدي ومتداولي الفيديو من المواطنين في ولاية إلينوي، حيث تم ثقب الصومعة من الأسفل ثم انهارت بصورة سريعة على الأرض.

TURNED TO DUST: There are few more satisfying sights than this controlled demolition of a silo in Geneseo, Illinois. https://t.co/dmIXT5Clv0 pic.twitter.com/kaO0kt5t8D