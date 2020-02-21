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لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية فلسطينية بذريعة محاولة تنفيذها عملية طعن بالقدس

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:36 م
لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية فلسطينية بذريعة محاولة تنفيذها عملية طعن بالقدس اعتقال فلسطينية فى القدس
كتب أحمد جمعة

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، شابة فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن فى مدينة القدس المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن شابة فلسطينية حاولت طعن إسرائيليين بواسطة "سكين" صغيرة فى حى "أرمون هنتسيف" بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتمكن مستوطنون من السيطرة عليها، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية نجحت فى إلقاء القبض على شابة فلسطينية بعدما حاولت طعن إسرائيليين فى مدينة القدس، دون وقوع إصابات تذكر.

كانت الرئاسة الفلسطينية قد أكدت، أمس الخميس، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على بناء مستوطنات جديدة على الأراضى الفلسطينية هو "تدمير ممنهج لحل الدولتين"، ويجر المنطقة لمزيد من العنف.

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبوردينة ، في بيان، إن نتنياهو يسعى لكسب أصوات اليمين عشية الانتخابات الإسرائيلية.

وأكد أبوردينة أن "محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي عشية الانتخابات الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وستجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن نتنياهو، اعتزامه بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.


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