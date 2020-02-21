لأول مرة فى مصر .. سيارات الغاز المضغوط تنقذ مصانع الأماكن النائية

كتبت – مروة الغول

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن فكرة سيارات نقل الغاز الطبيعي المضغوط وسيلة لنقل توفير الغاز الطبيعي للمصانع التي تريد العمل بالغاز الطبيعي ولا تتوافرفي المنطقة التي تتواجد بها شبكات لتوصيل الغاز الطبيعي، موضحا أن تلك المصانع في الأغلب الأعم تتواجد في مناطق نائية .

وأضاف سعد الدين ، رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تلك الطريقة في نقل الغاز الطبيعي المضغوط وهي ما يطلق عليحها تقنية "CNG" طريقة سهلة تلبي احتياجات المصانع والمناطق التي لم تصل اليها شبكات الغاز توصيل الأنابيب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من استخدام السولار أو البوتاجاز .

وأشار رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن عمل تلك السيارات يتضمن ضاغط غازوالذي يتواجد في محطة الشحن ومخفض للضغط والذي يتواجد بالمصنع عند استقبال الغاز من تلك السيارات، لافتا إلى أن تلك الطريقة في نقل الغاز الطبيعي للمصانع والمناطق التي لا تتواجد بها غاز طبيعي هي عملية متممة لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي .

وأوضح محمد سعد الدين، أن هناك سعات مختلفة لتلك السيارات تتضمن 6500 متر مكعب من الغاز الطبيعي وسيارات أخري تتضمن 13 الف متر مكعب غاز مهمتها نقل الغاز الطبيعي إلي أي مكان لا يتواجد به أنابيب لنقل الغاز، أنها غير مخالفة للاشتراطات البيئية، لافتا إلى أن بداية تنفيذ تلك التجربة من السيارات لنقل الغاز الطبيعي المضغوط ستكون خلال شهر مارس المقبل بسيناء.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعى إلى 724 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليه 2019 إلى يناير 2020 ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 ملايين و 750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية مضيفا أنه جار حاليا التوصيل إلى 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى التى تستهدف التوصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية مؤكداً ان المعدلات الحالية للتوصيل تعد أحد ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.