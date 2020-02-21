سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 03:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كل ما تريد معرفته عن أعراض وعلاج الجلد العقدى للأبقار × 13 معلومة

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن أعراض وعلاج الجلد العقدى للأبقار × 13 معلومة الجلد العقدى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت   الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى  بوزارة الزراعة  ، استمرار  عمل  الحملة القومية الجديدة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى للأبقار ، ينشر "اليوم السابع"، عدة معلومات عن مرض التهاب الجلد العقدى فى الابقار وإجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمواجهة وإعراضه وعلاجه.

-مرض  الجلد  العقدى  فيروسى يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز.

-يصيب مرض الجلد العقدى  الأبقار.

 -ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.

- مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة “الرئة، الطحال للحيوانات المصابة.

- معدل الإصابة بمرض الجلد  العقدى من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %.

- المطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.

  وتشمل  أعراض مرض الجلد العقدى الذى يصيب الابقار .

 -ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية.

-التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب.

-نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع.

-تنتشر الإصابة بمرض الجلد العقدى بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم.

-تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.

- واعراض ظهور مرض الجلد العقدى  للابقار أورام أو ديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن .

الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة  مرض الجلد العقدى.

-الإبلاغ، والعزل، والعلاج.

 -التحصين فى نطاق بؤرة الإصابة بمرض الجلد العقدى.

 -السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.

 -السيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض.

-توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر.

 -عدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما.

 

الجلد العقدى

الخدمات البيطرية

اعرض الجلد العقدى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطة قومية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية.. "الزراعة" تواجه الجلد العقدى للأبقار بحزمة إجراءات وحملة تحصين.. الطب الوقائى: برامج لمقاومة الحشرات والناموس الناقل للأوبئة.. ولجان تقصى وحظر البيع بدون بطاقة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:00 ص

تحصين 20 ألف رأس من الأبقار والأغنام ضد التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالمنوفية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:56 م

بيطرى الدقهلية: حملة تحصين ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام

السبت، 01 فبراير 2020 01:27 م

لحماية الاستثمارات وزيادة الإنتاج.. الزراعة تسيطر على 6 أمراض وبائية.. تقرير حكومى: تحصين 13.1 مليون رأس ماشية ضد "القلاعية" والجلد العقدى.. وفحص 19.7 مليون طائر ضد الإنفلونزا.. واعتماد المزارع الخالية من المرض

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

رغم منعهما.. الموسيقيين: حسن شاكوش صوت جيد.. وعمر كمال مطرب ضل الطريق

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 2.4 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة