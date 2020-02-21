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كشف ملابسات واقعة حادث اصطدام سيارة بشخصين بمنطقة قصر النيل

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:37 م
كشف ملابسات واقعة حادث اصطدام سيارة بشخصين بمنطقة قصر النيل تصادم-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، ملابسات حادث سيارة بمنطقة قصر النيل ووقوع مصابين، وتم القبض على السائق، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة  ومصابين،وعلى الفور انتقل رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، الى المكان، وتبين من خلال الفحص، أنه اثناء سير إحدى السيارات قيادة مساعد مدير مطعم مقيم بمحافظة الجيزة، إصطدمت بشخصين (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق – مصاب – إنصرف قبل سؤاله ، وحاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام - مصاب بإشتباه كسر فى الركبة ) اثناء عبورهما الطريق محل البلاغ، مما نتج عن ذلك إصابتهما المشار إليها، وتم إسعافهما ونقلهما للمستشفى.
 
وبسؤال المصاب الثانى لم يتهم قائد السيارة فى إصابته جنائياً، وبالعرض على النيابة العامة أقرت بإخلاء سبيل قائد السيارة، ويشار إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن الواقعة وبث خبر تحت عنوان "مخمور يدهس شخصين ويهشم سيارتين بوسط القاهرة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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