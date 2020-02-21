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كاتدرائية سان باسيل والمشغولات اليدوية فعاليات بـ"ثقافة الإسكندرية".. صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:51 م
كاتدرائية سان باسيل والمشغولات اليدوية فعاليات بـ"ثقافة الإسكندرية".. صور جانب من الفعاليات
الإسكندرية - جاكلين منير

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث عقد بيت ثقافة رشدي محاضرة بعنوان "كاتدرائية سان باسيل.. تحفة العمارة الروسية" ألقتها الدكتورة رانيا الجمل.

 

وأوضحت الدكتورة رانيا أن العمارة الروسية تفرد أسلوبها المعمارى عن البلاد الأوروبية المجاورة، كما قدمت نبذة مختصرة عن الكاتدرائية الواقعة في الميدان الأحمر بموسكو، والتى تم بنائها عام 1555 م واستمر لمدة 125 عام تقريباً، وذلك على إعتبار عام 2020 عاماً للثقافة المصرية الروسية، تلى ذلك ورشة فنية لعمل لوحات فنية مستوحاة من أعمال الفنان العالمي بيكاسو باستخدام الكانسون الملون وألوان الشمع، مع التعريف بالمدرسة التكعيبية التي تنتمي إليها أعمال الفنان، بينما أقيم اللقاء الأسبوعي لورشة الجلد وتم خلالها تعليم الرواد على كيفية وضع التصميم على الجلد بالقلم الرصاص وكيفية عمل التدكيك والتضفير.

فيما نظم قصر ثقافة برج العرب معرضاً فنياً للحرف والمشغولات اليدوية، تضمن مشغولات خرز وكروشية وتطريز هندي نتاج الورش المقامة بنادي المرأة، كما أقام قصر ثقافة الأنفوشي اللقاء الأسبوعي لورشة المشغولات الجلدية، تلاها ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم بمرسم المواهب، بينما عقدت ورشة تعليم الايقاع "الطبلة" أدارها الفنان عزت بسيوني، أما نادي الأدب فعقد لقاءً، تضمن قراءات قصصية ومناقشة أعمال الأعضاء بحضور الأديبة الناقدة دكتورة نجلاء نصير

وعقد بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "دور الأسرة في مناهضة التطرف والإرهاب" ألقاتها زينب محمد، وتحديث عن دور الأسرة في تربية الأبناء وجعلهم يتحملون المسئولية، مؤكدة على ضرورة احتواء الأبناء وتوعيتهم بمخاطر الإرهاب والتطرف، وإتاحة الفرص الكاملة للحوار معهم وإشراكهم في الأنشطة الصيفية وذلك بالعزبة الجديدة بالمندرة ضمن نشاط القوافل الثقافية المقامة بالتعاون مع حي المنتزة ثان.

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
زرش فنية
ورش فنية
محاضرة سان باسيل
محاضرة سان باسيل
وؤش للاطفال
ورش للأطفال

 

 

 


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