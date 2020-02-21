قيادات أهلية بشرق السودان تؤكد دعمها مفاوضات السلام

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أكد وفد ممثلى قيادات الإدارات الأهلية بشرق السودان، للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، الدعم اللامحدود لإنجاح مفاوضات السلام بجوبا، حتى يتحقق السلام والأمن فى كافة أنحاء السودان.

وقال ممثل الوفد صالح حسب الله - فى تصريح صحفى عقب لقاء دقلو مساء الخميس فى جوبا - إن اللقاء تناول سير المفاوضات وضرورة تضافر الجهود والتوافق من أجل إنجاحها وتحقيق السلام والاستقرار حتى يتمكن الجميع من مجابهة التحديات الكبيرة بالبلاد.

وأضاف حسب الله أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أكد - للوفد - أهمية التوافق لتحقيق السلام والأمن بالسودان، داعيا المفاوضين في كافة المسارات للتوافق من أجل الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي وشامل يحقق الأمن والاستقرار والتنمية.

وحث جميع السودانيين على العمل من أجل الحفاظ على استقرار وإنجاح الفترة الانتقالية.