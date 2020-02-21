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قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:00 ص
قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم انقطاع المياه - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة أسوان، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الجمعة وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن ذلك يأتى نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه جبل تقوق، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق (الجزيرة حتى كلية الهندسة والحكروب والناصرية وأرض الجميلى والحصايا وعزبة الوادى وعزبة الفرن وتقسيمات الصداقة الجديدة وأطلس والبشارية والشونة ووسط المدينة وشرق البندر حتى النفق والكورنيش وجبل تقوق والشيخ هارون وكيما غرب حتى عزبة الحدود وكسر الحجر)، بالإضافة إلى ضعف المياه عن باقى المناطق المجاورة، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الجمعة وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

وكان أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 44 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للبؤر الساخنة والتى تشهد الكسورات والطفح المتكرر بالمحافظة، مؤكدا أنه تم أيضاً عرض الرؤية المستقبلية لتطوير وتجميل مدينة أسوان، والتى تشمل تطوير السوق السياحى القديم، وكورنيش النيل، وميدان المحطة، بالإضافة إلى خلق بانوراما جمالية برسم لوحات على البيوت، وكذا عرض مقترح تنفيذ قاعة مؤتمرات لاستضافة الأحداث والمنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الدولية والقارية وخاصة منتدى أسوان السنوى للسلام والتنمية المستدامين.


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