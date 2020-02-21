قافلة طبية لجراحات التجميل بالمستشفى الجامعي في أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

انطلق اليوم الجمعة، فعاليات أعمال القافلة الطبية التي تنظمها جامعة أسوان بالتعاون مع جمعية ابتسامة ومديرية الشئون الصحية بأسوان وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أنه تأتي أعمال هذه القافلة في إطار خدمة المجتمع وتقديم الخدمة الطبية للغير القادرين من مرضي وأطفال أسوان ومحافظات جنوب الصعيد و كافة الجهات والتي تستمر أعمالها اليوم وغدا السبت، وتقوم القافلة الطبية الجراحية التطوعية والعلاجية لعلاج الشفة الارنبية وسقف الحلق والعيوب الخلقية بالجمجمة للأطفال بقسم التجميل بالمستشفى الجامعي بأسوان

وقد ضمت القافلة العديد من التخصصات منها جراحة التجميل وجراحة الأطفال والتخدير والرعاية المركزة وتقويم الأسنان والتخاطب والمعامل الطبية والرعاية الاجتماعية والتسجيل الطبي عن طريق أطباء مصريين متخصصين واستشاريين كبار زائرين من الخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وباكستان والمغرب بالتعاون مع أطقم التمريض والهيئة المعاونة بالكامل للجمعية الدولية لعمليات ابتسامة تحت إشراف الدكتور محمد الشاذلي رئيس فرع الجمعية بجمهورية مصر العربية

وأستاذ جراحة التجميل بجامعة أسيوط وقام الدكتور أحمد غلاب برئيس جمعية ابتسامة واستمع لشكاوي بعض المرضي بالمستشفي

وتعمل القافلة علي توفير التدخل الجراحي بالمجان مع إجراء الفحوصات اللازمة.