فيديو..منجد يكشف كواليس الإعتداء عليه وإلقائه من شرفة منزله بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة العصافرة شرق الإسكندرية واقعة إلقاء شخص من شرفة منزلة من قبل بلطجية والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وإصابته بكدمات وكسور وتم نقله للمستشفى للعلاج، انتقل اليوم السابع لمكان الواقعة لمعرفة كواليسها.

وقال أحمد زغلول، يعمل منجد والمجنى عليه، أنه فوجىء بأكثر من 15 شخص الساعة التاسعة صباحا يحملون أسلحة بيضاء ضخمة يقتحمون منزله ويكسرون الباب واعتدوا عليه بالضرب وقاموا بإلقائه من شرفة الحجرة.

وأضاف أنه استغاث بالمارة لإنقاذه موضحا أن "تنده" حديد خاصة بالمحل أسفل الشرفة أنقذته من الموت قبل سقوطة على الأرض وتسببت فى إصابته، مشيرا إلى تدخل احد الجيران لأنقاذه ومنع الاعتداء عليه من البلطجية بالإضافة إلى سيدة تصادف مرورها أسفل العقار .

كما أوضح أن الخلاف كان مع شخص واحد وهو شريكه فى بناء العقار، والذى كان نصيبه هو شقة واحدة فى العقار، وطلب منه شريكه بيع الشقة فى العقار الذى بناه مقابل سعر بسيط ولكنه رفض مما أثار غضب شريكه وحاول مضايقته أكثر من مرة وقام بتحرير محضر له لنصبه عليه فى أموال وتقام بتحرير محاضر ضده.

وأشار إلى أن المتهم الرئيسى فى الاعتداء وهو شريكه لم يتم القبض عليه حتى الآن فهو هارب، وتم العرض عليه مفاوضات للصلح بينهم ولكنه رفض ويريد حقه القانونى.

وأكد "زغلول" أنه تم القائه ولم يقم هو بإلقاء نفسه كما ادعى البعض، موضحا أنه كان نائم فى تلك الفترة وفوجىء بوجودهم ولم يدافع عن نفسه.

بينما قال محمد زغلول، شقيق المجنى عليه، أنه فوجىء بشخص يطرق الباب عليه ويخبره بأن شقيقة تم الاعتداء عليه من قبل بلطجية وتوجه إليه مسرعا ليشاهده ملقى على الأرض وعندما شاهده البلطجية اعتدوا عليه بالسلاح الأبيض فى يده وقدمية وتسببوا فى كسر فى اليد اليسرى وأصابة أخرى فى قدميه.

وأضاف أنه تم نقله إلى مستشفى أبو قير العام وتم تجبيس يديه وعلاجه بعد ما فوجىء بالبلطجية يعتدون عليه لمنعه من الدفاع عن شقيقة .

وقال أبو الوفا مصطفى، ابن عم المجنى عليه وشاهد على الواقعة، أنه فوجىء بأحد الجيران يخبره بأن ابن عمه مصاب فى الشارع بعد اعتداء بلطجية عليه وفوجىء بعدد كبير يحملون الأسلحة البيضاء ويحاولون الاعتداء عليه.

وقال محمد البدرى، شاهد عيان على الواقعة، أنه أثناء تواجده فى الشارع فى الساعة التاسعة صباحا سمع صوت تكسير كبير يخرج من الشقة وبعدها المجنى عليه يسقط من الشرفة فقام بالدفاع عنه لمشاهدته البلطجية يحاول الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء.

وأضاف أنه قام بمنعهم بجسده قائلا" اضربونى أنا محدش يحيى جمبه" ثم انصرفوا بعدها بعد بلاغ الأهالى للشرطة ومباحث قسم شرطة المنتزة ثانى.

وجاء التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه يفيد بوجود كسر باعلى عظمة الفخذ اليمنى وتم عمل تثبيت له بواسطة مسمار وأصابه فى القدم اليسرى وجرح قطعى أعلى الحاجب 3 سم.

وتباشر نيابة المنتزة ثان التحقيقات فى الواقعة برئاسة المستشار مصطفى صلاح الدين، رئيس النيابة واستمعت إلى أقوال المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقة .