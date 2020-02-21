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فيديو.. سقوط مجدى يعقوب أثناء تكريمه فى دبى ومحمد بن راشد يساعده على النهوض

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:43 م
فيديو.. سقوط مجدى يعقوب أثناء تكريمه فى دبى ومحمد بن راشد يساعده على النهوض محمد بن راشد ومجدى يعقوب
كتب هيثم سلامة

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في لقطة إنسانية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سارع أمس، خلال حفل صناع الأمل، لمساعدة سموه بمساعدة المشارك الليبي محمد بزيك، على النهوض من مقعده المتحرك. 
لم تكن اللقطة الوحيدة للشيخ محمد بن راشد الإنسانية أمس، حيث ساعد أيضا الدكتور مجدي يعقوب، على النهوض بعد تعثره على خشبة المسرح ومرافقته حتى النزول أيضا. 
 
يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.
محمد بن راشد (1)
 
محمد بن راشد (1)
 
 
وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".
محمد بن راشد (2)
 
 
محمد بن راشد (3)
 
 
وأضاف: "ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب .. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".
 
وكرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم إماراتي أمس. 
 
وتوج أحمد الفلاسي وعائلته بلقب صانع الأمل العربي للعام 2020 ، والذى كرس وقته وماله لمساعدة المصابين بالقصور والفشل الكلوى وتوفير تجهيزات الرعابة الصحبة للفقراء والمحتاجين في إفريقيا، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت خلال الحفل الختامي، كما فلد الدكتور مجدي يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية. 
 

الإمارات

دولة الإمارات

مجدى يعقوب

محمد بن راشد

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