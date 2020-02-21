غدًا.. سماع الشهود فى محاكمة 35 متهمًا بأحداث شغب جزيرة الوراق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، غدًا السبت، لأقوال الشهود فى محاكمة 35 متهمًا مخلى سبيلهم فى اتهامهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطًا وفردًا، فى القضية المعروفة بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق".

تعقد الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، وعلى عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.

استمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود الواردة أسمائهم بأمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و 2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.