سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:00 ص
علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور البطيخ - صورة أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل الدكتور أحمد سيد محمد تعلب رئيس قسم تغذية النبات السابق بالمركز القومى للبحوث، والدكتور جميل وهيب عجيب رئيس قسم الأراضى واستغلال المياه بشعبة البحوث الزراعية بالمركز القومى للبحوث، على براءة اختراع حول استخدام مركب لعلاج نقص الكالسيوم والبورون فى النباتات يمنع تعفن البطيخ وثمار الفاكهة.

وقال أساتذة المركز القومى للبحوث فى مشروع براءة الاختراع، إن استخدام الأساليب المتطورة لإنتاج غذاء صحى آمن بإنتاجية عالية لمواكبة أهداف التنمية الزراعية المستدامة وللحفاظ على البيئة والموارد المائية المحدودة هو تحدى كبير يجب أن نتعامل معه بجدية الابتكارات، وليس بالاعتماد على الزراعة المنخفضة الإنتاجية التى لا تغطى زيادة الطلب على الغذاء.

وأوضح الأساتذة، أن المركب الذى تم منحة براءة الاختراع يحتوى على عنصرى الكالسيوم والبورون يمنع تساقط الأزهار وتثبيت العقد الحديث للثمار، مما يعمل بالإضافة إلى زيادة كفاءة استخدام مياه الرى المحدودة وزيادة المحصول، علاوة على ذلك تحسين الصفات التسويقية للمحصول، وأن أهمية المنتج تتماشى مع اهتمام الدولة بزيادة إنتاج الأسمدة لتلبية احتياجات السوق الزراعى المحلى.

وأشار، إلى أن المركب بصورته الذائبة لا يعمل كعنصر غذائى فقط مثل باقى العناصر الغذائية التى يحتاجها النبات بل يزيد من مقاومة النبات للجفاف، وله علاقة كبيرة بالهرمونات النباتية التى تؤثر على نمو القمم النامية للسوق والجذور لمعظم المحاصيل التصديرية التى تعتبر مصدرًا للعملة.

واعتبر أساتذة المركز القومى للبحوث، أن إضافة المركب تمنع ظهور عفن الطرف الزهرى لكثير من الثمار ومنها البطيخ، وتعفن القلب والقلب الأجوف فى البنجر والبقع الفللينية فى التفاح والكنتالوب وتشقق الثمار للرمان وزيادة القدرة التخزينية للثمار، وحول الجدوى الاقتصادية، فإن المركب ينتج بصفات تتماثل مع نظيرة المستورد بتكلفة أقل ومن خامات متوفرة محليًا، بالإضافة لكونه آمنًا بيئيًا.

a8bbdf13-2f4c-4ad9-8d2a-77b3980dea3a
شهادة براءة الاختراع
 
الدكتور احمد تعلب
الدكتور أحمد تعلب

الدكتور جميل وهيب
الدكتور جميل وهيب

 


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

براءة اختراع

المركز القومى للبحوث

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة