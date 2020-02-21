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الجمعة، 21 فبراير 2020 01:22 م
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عقار جديد يساعد فى الحفاظ على خلايا الدماغ لفترة بعد السكتة الدماغية

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:22 م
عقار جديد يساعد فى الحفاظ على خلايا الدماغ لفترة بعد السكتة الدماغية السكتة الدماغية
كتب بيتر إبراهيم

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بعد 50 عامًا من البحث واختبار أكثر من 1000 دواء، يبدو أن هناك أملا جديدا فى الحفاظ على خلايا المخ لفترة بعد السكتة الدماغية، حيث تم علاج مرضى السكتة الدماغية الحادة باستخدام عقار علاجى عصبى تجريبى، إلى جانب إجراء عملية جراحية لإزالة، حسبما نشر مؤخراً فى "مجلة لانسيت" الطبية الشهيرة.

وقام فريق من العلماء الكنديون بتجربة متعددة المراكز بقيادة فريق من كلية الطب فى كامينج تبحث فى استخدام العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة  "nerinetide"، الذى طورته شركة NoNO Inc .

وقال الدكتور "مايكل هيل" طبيب الأعصاب في مركز التلال الطبى(FMC)  وأستاذ فى أقسام العلوم العصبية والأشعة السريرية "مقارنةً بالعلاج الوهمى، فإن ما يقرب من 20% من المرضى الذين تلقوا "نيرينيتيد" بالإضافة إلى العلاج داخل الأوعية الدموية، تعافوا من سكتة دماغية مدمرة - وهو الفرق بين الشلل والخروج من المستشفى".

وتابع "هيل" إن الدراسة تقدم دليلًا على وجود مسار بيولوجي يحمي خلايا المخ من الموت عندما يُحرمون من تدفق الدم، ويستهدف عقار "Nerinetide" المرحلة الأخيرة من حياة خلايا الدماغ عن طريق إيقاف إنتاج أكسيد النيتريك داخل الخلية.

وأشار "طبيب الأعصاب": "نعتقد حقًا أن هذه ملاحظة علمية جديدة، وهناك أدلة على أن nininetide يعزز بقاء خلايا الدماغ، ويوفر الحماية العصبية حتى نتمكن من استخراج الجلطة، كما يفتح الباب أمام طريقة جديدة لعلاج السكتة الدماغية."

وتُظهر صور أدمغة المرضى من الدراسة أن الحجم المتوقع للضرر الناجم عن السكتة الدماغية يتم تقليله بشكل كبير عندما يتم إعطاء عقار "nerinetide".

جدير بالذكر أنه في جميع أنحاء العالم، يعاني 15 مليون شخص من سكتة دماغية كل عام ، أي واحدة كل تسع دقائق في كندا وكل 90 ثانية في الولايات المتحدة، والنتائج يمكن أن تكون مدمرة، كما أن السكتة الدماغية ، والأكثر شيوعا ، هي سبب جلطة في الأوعية الدموية في الدماغ، ويؤدى فقدان تدفق الدم المفاجئ إلى موت خلايا المخ ، مما قد يؤثر بشكل دائم على الكلام والرؤية والتوازن والحركة.


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