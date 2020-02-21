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طقس الغد بارد وأمطار متفرقة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:43 م
طقس الغد بارد وأمطار متفرقة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات طقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة، ويشهد الجو البحرى طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب الصعيد، يشهد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.

ويشهد اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة مثيرة للأتربه أحيانا، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربه أحيانا، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح تنشط وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة   والرياح نشطة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة نشطة أحيانا، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.


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