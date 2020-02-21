طقس الخليج.. انخفاض فى درجة الحرارة بالسعودية وزيادة الرطوبة بالإمارات

وكالات

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الجمعة، حيث تثور الرياح فى الوقت الذى تنخفض فيه درجة الحرارة بالسعودية، فى حين تزداد الرطوبة فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض ،الشرقية ، نجران). فيما يطرأ انخفاض ملموس فى درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى غائم أحيانا نهارا، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا على البحر حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 18 إلى 30 كم/س تصل أحيانا إلى 40 كم/س على البحر أحيانا.

يكون الموج فى الخليج العربي متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند الساعة 01:52 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجز عند الساعة 06:04.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون معتدلا مع تصاعد الاتربة فى بعض المناطق و يكون رطبا خلال الليل.

الرياح ستكون شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 5 الى 10 عقد خلال الليل.