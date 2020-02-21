سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 09:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. انخفاض فى درجة الحرارة بالسعودية وزيادة الرطوبة بالإمارات

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:04 ص
طقس الخليج.. انخفاض فى درجة الحرارة بالسعودية وزيادة الرطوبة بالإمارات حالة الطقس - ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الجمعة، حيث تثور الرياح فى الوقت الذى تنخفض فيه درجة الحرارة بالسعودية، فى حين تزداد الرطوبة فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض ،الشرقية ، نجران). فيما يطرأ انخفاض ملموس فى درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى غائم أحيانا نهارا، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا على البحر حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 18 إلى 30 كم/س تصل أحيانا إلى 40 كم/س على البحر أحيانا.

يكون الموج فى الخليج العربي متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند الساعة 01:52 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجز عند الساعة 06:04.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون معتدلا مع تصاعد الاتربة فى بعض المناطق و يكون رطبا خلال الليل.

الرياح ستكون شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة  وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا وتقل سرعتها من 5 الى 10 عقد خلال الليل.

 

طقس

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة