طالبان تؤكد توقيع اتفاق مع أمريكا يوم 29 فبراير بحضور مراقبين دوليين

رويترز

قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية إن الحركة ستوقع اتفاقا مع الولايات المتحدة يوم 29 فبراير بحضور مراقبين دوليين، وأضاف المتحدث ذبيح الله مجاهد فى بيان "سيهيئ الطرفان الآن وضعا أمنيا ملائما قبل موعد توقيع الاتفاق"، وصرح مسؤول أفغانى بأن القوات الأفغانية والدولية وحركة طالبان ستلتزم بخفض العنف فى أفغانستان لمدة أسبوع اعتبارا من منتصف الليل (1930 بتوقيت جرينتش).

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو في بيان اليوم الجمعة إن من المتوقع إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبرايرالجارى، وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وطالبان تجريان محادثات للتوصل لتسوية سياسية لإنهاء الصراع فى أفغانستان وتقليص الوجود الأمريكي في المنطقة.

وصرح مسؤول أفغانى كبير اليوم الجمعة بأن القوات الأفغانية والدولية وحركة طالبان ستلتزم بخفض العنف فى أفغانستان لسبعة أيام اعتبارا من منتصف الليل، وقال متحدث باسم مستشار الأمن القومى الأفغانى لرويترز "استنادا إلى الخطة، سيبدأ خفض العنف بين طالبان وقوات الأمن الدولية والأفغانية لمدة أسبوع".

ولم يتسن الاتصال بأحد من المسؤولين الأمريكيين أو بالمتحدث باسم طالبان للتعليق.