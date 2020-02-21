سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طارق شوقى: تخريج أول دفعة لنظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية صيف 2021

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:40 ص
طارق شوقى: تخريج أول دفعة لنظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية صيف 2021 د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر يهدف إلى تحسين مناخ التدريس والتعلم، فى المدارس الحكومية، عن طريق دعم جوانب أساسية من البرنامج القومى لإصلاح التعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية "فيس بوك"، أن هدف الوزارة هو تزويد الطلاب بالمهارات التى يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وأن مشروع إصلاح التعليم في مصر يسعى أيضا إلى التوسع في إتاحة التعليم الجيد في مرحلة رياض الاطفال وزيادة عدد الملتحقين مع التركيز على المناطق الفقيرة، وتحسين تقديم الخدمات التعليمية من خلال توفير موارد التعلم الرقمية، ووضع أطر ونظم للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والقيادات التربوية والموجهين، مع إدراج مبادئ مراعاة الفوارق بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ في هذه الاطارات .

وتابع الوزير: أن مشروع تطوير التعليم يسعى كذلك إلى وضع نظام جديد للامتحانات وتقييم الطلاب باستخدام الحاسب الالي الذي يتسم بالعدالة والسلامة والموثوقية ، مؤكدا أن هذا الإصلاح سيتضمن إصلاح نظام التخرج من المرحلة الثانوية وتقييما قوميا جديدا لتحصيل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي قائما على نظام العينة وتطوير نظام امتحانات الصف الثالث الاعدادي.

وأكد أن النتائج الاساسية المتوقعة من هذا المشروع، إلحاق 500 ألف من التلاميذ الجدد بمرحلة رياض الاطفال على أن تكون 50%من الزيادة في المناطق الأكثر فقرا، و تحسن بنسبة 50% فى جودة التعليم فى مدراس رياض الاطفال وفقا لنظام الجودة الجديد .

 وقال وزير التربية والتعليم والتعليم أنه من النتائج المتوقعة، تدريب 2 مليون معلم ومدير تربوي و موجه طبقا لإطار السلوك المهني المستمر الجديد واستخدام 35% من المعلمين والمعلمات لممارسات أفضل وستكمن 40 % من هذه الممارسات المحسنة بين المعلمات ، وخوض 2 مليون طالب لتجربة تقييمات للصفين الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي الجديد بالإضافة إلى خضوعهم لنظام التخرج الجديد من المرحلة الثانوية ، و إتاحة موارد التعلم لكل المواد الاساسية من مرحلة رياض الاطفال وحتى الصف الثالث الثانوى.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فى صيف عام 2021 ستخرج أول دفعة من طلاب المرحلة الثانوية في إطار نظام التعليم الجديد ، مشيرًا إلى أن نظام التقييم الجديد يتجاوز اساليب التعليم التي تعتمد على الحفظ والتلقين وتركز على مهارات القرن الحادى والعشرين.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيكون هناك لوحة بيانية لدعم القرار التعليمي تدمج البيانات من قواعد بيانات أخرى منها بيانات التدريب، و بيانات التقييم ، وبيانات نظم ادارة المعلومات الخاصة بالتعليم و بيانات استخدام المحتوى الرقمى، موضحا أن استخدام لوحة المعلومات سيحسن اتخاذ القرارات ووضع السياسات على كافة مستويات قطاع التعليم.

 


التربية والتعليم

اخبار مصر

اخبار مصرية

نظام التقييم الجديد للثانوية

الثانوية العامة

نظام الثانوية العامة الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى تفند شائعة إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول بالجامعات

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:12 ص

التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة بورسعيد

الخميس، 20 فبراير 2020 06:55 م

وزير التعليم العالى يلتقى نظيره البيلاروسى ويبحث زيادة المنح الدراسية

الخميس، 20 فبراير 2020 11:57 ص

نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات: مصر حريصة على دعم طلاب أفريقيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:36 م

التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:50 م

المنتدى العالمى للتعليم العالى ينعقد إبريل المقبل فى نسخته الثانية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة